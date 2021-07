Recydywista znów w akcji

Policjanci z Rawy Mazowieckiej zatrzymali traktorzystę, który miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia.

7 lipca wieczorem funkcjonariusze rawskiej drogówki zostali skierowani do Lubanii w gminie Sadkowice, gdzie zatrzymali do kontroli ciągnik marki Władimirec. Za jego kierownicą, jak się okazało, siedział doskonale znany mundurowym 47-letni mieszkaniec powiatu rawskiego, który był wcześniej wielokrotnie zatrzymywany do kontroli pod wpływem alkoholu.

Podobnie było tym razem: badanie alkomatem wykazało w organizmie 47-latka blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna już w 2015 roku stracił prawo jazdy i posiada sądowy dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Obecnie za kierowanie traktorem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.