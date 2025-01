Realizacja zysków spycha ceny rzepaku na Matif w dół – 16.01.2025

Wczorajszy handel – 16.01.2025 odbywał się na giełdach towarowych pod znakiem realizacji wcześniejszych zysków co było szczególnie widoczne na rynku rzepaku, który bardzo mocno stracił. Spadki nie ominęły jednak również pszenicy.

W czwartek 16.01.2025 ceny rzepaku na Matif zamknęły się niżej czwarty dzień z rzędu i najczęściej notowany kontrakt majowy spadł o 13,50 EUR do 524,50 EUR/t. W czwartek spadły także ceny soi w Chicago gdzie kontrakt marcowy stracił 23,75 centa spadając do 1019 centów/buszel. Także kanadyjski rzepak spadł na giełdzie ICE o 23,30 CAD do najniższego od czterech tygodni poziomu 606,80 CAD/t.

Niższe ceny ropy wpływają na realizację zysków na oleistych

Na rynki nasion oleistych wpłynęły m.in. niższe ceny ropy naftowej i oleju palmowego. Malezyjskie kontrakty terminowe na olej palmowy spadały trzecią sesję z rzędu w związku ze słabym popytem , ​​osiągając najniższą cenę od ponad trzech miesięcy. Ceny ropy naftowej spadły w związku z oczekiwaniami analityków, że prezydent Trump złagodzi zaostrzone sankcje na eksport rosyjskiej energii.

Dodatkowym czynnikiem są lepsze perspektywy zbiorów soi w Ameryce Południowej co może znacząco obniżyć straty w tamtejszych zbiorach, a to wystarczyło do rozpoczęcia spadków cen na rynku soi, co przełożyło się dodatkowo na spadki cn rzepaku.

Słaby popyt międzynarodowy nie zachęca do wzrostów

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif spadły do ​​najniższego poziomu od początku grudnia. W kontrakcie marcowym na Matif cena spadła o 2,25 EUR do poziomu 226 EUR/t. Nie lepiej było w Chicago na CBoT, gdzie marcowy kontrakt spadł o 9,5 centa do poziomu 537,4 centów/buszel.

Co prawda spadają dostawy ze strony Rosji i Ukrainy, ale są na razie rekompensowane tanią pszenicą z Argentyny, co nie pozwala na zbyt mocne wejście europejskich eksporterów na rynek. W Egipcie odbył się co prawda przetarg na zakup pszenicy, ale z racji tego, że negocjacje toczono za zamkniętymi drzwiami to nie wiadomo z jakich kierunków pszenica ta trafi do tego kraju.

Źródło: Kaack