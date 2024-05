Razem dla Planety z BASF

BASF Polska kolejny raz inspiruje swoich klientów do podejmowania działań w obszarze zrównoważonego rozwoju w II edycji programu „Razem dla Planety”.

Program ma na celu prezentację i promocję rozwiązań, produktów

i dobrych praktyk firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, procesów dekarbonizacyjnych czy prośrodowiskowych innowacji.

Zgłoszenia do II edycji tej inicjatywy można przesyłać już od 20 maja 2024r. na stronie razemdlaplanety.eu

Program “Razem dla Planety” wyróżnia się na tle innych inicjatyw w polskim sektorze chemicznym, a prawdopodobnie również w całym przemyśle. Stanowi on unikalne przedsięwzięcie, które nie ma odpowiednika w kraju. Sukces pierwszej edycji programu, pozytywne opinie uczestników i laureatów, a także jego znaczący potencjał edukacyjny dają podstawy do optymizmu co do jego przyszłości.

– W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości, ale to nasi klienci, działający na końcu łańcucha produkcji, mają jeszcze większy wpływ na środowisko. Dlatego rok temu stworzyliśmy program “Razem dla Planety”, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu i dzielenia się swoimi osiągnięciami

z szerszym gronem. Udział w programie to nie tylko szansa na pochwalenie się dobrymi praktykami. To także okazja do czerpania inspiracji od innych firm, którym, tak jak nam, zależy na innowacjach dla zrównoważonego rozwoju – powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Ogromne zainteresowanie programem skłoniło BASF Polska do jego rozszerzenia

w bieżącym roku. Inicjatywa otwiera się na nowych partnerów i patronów, którzy wzbogacą program o swoje doświadczenie, wiedzę i szeroką sieć kontaktów. Dzięki temu do udziału w tej inicjatywie będzie mogło przystąpić jeszcze więcej firm.

Oficjalna inauguracja II edycji „Razem dla Planety” miała miejsce 9 kwietnia 2024 r.

w siedzibie AHK Polska w Warszawie. Podczas spotkania wszyscy partnerzy mieli możliwość zaprezentowania swoich oczekiwań, planów wobec programu, ale także wkładu w rozwój tej inicjatywy.

Był to także doskonały moment na uroczyste przedstawienie Kapituły II Edycji Razem dla Planety. W jej skład weszli:

– Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego

– Profesor Joanna Kulczycka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

– Maria Andrzejewska – dyrektor generalna UNEP GRID Warszawa

– dr inż. Tomasz Zieliński – prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

– Agnieszka Ozubko – dyrektor Działu Rzecznictwa, AHK Polska

– Grzegorz Semerjak – dyrektor ds. technologii i rozwoju ORLEN Południe S.A.

– Małgorzata Greszta – partnerka zarządzająca, CSR Consulting

– Katarzyna Byczkowska – dyrektor zarządzająca BASF Polska

– Agnieszka Łyczak-Szymczyk – menedżerka ds. zrównoważonego rozwoju, BASF Polska

Tak różnorodne grono ekspertów zapewni obiektywną ocenę, ale także różne perspektywy oceny prezentowanych w programie projektów.

Partnerami programu BASF Polska „Razem dla Planety w 2024 roku zostali: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Kantar Polska, Chocolissimo. Patronat nad wydarzeniem objęła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Kategorie II Edycji

Doświadczenie z minionego roku pokazało, że każda z zaproponowanych kategorii znalazła swoich zwolenników. Dlatego w tym roku pozostają one bez zmian. Każda firma, która zgłosi swój udział w inicjatywie, niezależnie od swojej wielkości czy profilu produkcji, znajdzie coś dla siebie spośród czterech kategorii:

Lider Zrównoważonego Rozwoju MŚP

Mistrz Obiegu Zamkniętego

Innowator Roku

Promotor Net-Zero

– Pierwsza edycja programu udowodniła, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne w branży chemicznej, nie tylko ze względu na możliwość pokazania swoich działań przez firmy – uczestników. To także moment na wzajemne inspiracje i pomysły na kolejne kroki, które odpowiadają na potrzeby zaangażowanych przedsiębiorstw. Pierwszym działaniem, którego pomysł narodził się w czasie zeszłorocznych spotkań z uczestnikami „Razem dla Planety”, był webinar poświęcony liczeniu śladu węglowego produktu w branży chemicznej. Bardzo wysoka frekwencja na tym spotkaniu pokazała, że takie aktywności są potrzebne i w planach mamy ich kontynuację – powiedziała Agnieszka Łyczak-Szymczyk, sustainability manager w BASF Polska.

Zwieńczeniem II edycji programu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się 20 listopada 2024 r. Będzie to znakomita okazja do spotkania w gronie firm – liderów działań na rzecz ochrony klimatu.