Ratunek dla przemrożonych plantacji rzepaku

Powstałe na plantacjach rzepaku straty mrozowe były oczywiście spowodowane skrajnym przebiegiem temperatur w okresie wiosennej wegetacji tej rośliny. Jak ograniczyć straty powstałe w wyniku przymrozków?

Zbyt wczesne ruszenie wegetacji, będące następstwem wysokich temperatur przekraczających 20 st C, a następnie ich gwałtowne spadki dochodzące w niektórych rejonach kraju do -10 st. C były główną przyczyną tych strat.

Wysokie temperatury i intensywny wzrost spowodował duży spadek nagromadzonych w procesie asymilacji cukrów, które zapobiegają tworzeniu kryształków lodu, niszczących tkanki i komórki rośliny.

Inne przyczyny strat mrozowych

na plantacjach zlokalizowanych w obniżeniach terenu są zwykle niższe temperatury,w związku z czym rośliny są bardziej narażone na szkody mrozowe, niż w wyższej części pola, odmiany wcześniejsze mogły ulec większym stratom niż późniejsze,

rośliny wybujałe (wydelikacone), a więc nadmiernie wyrośnięte i uwodnione, np. z powodu dużej dawki N, zwłaszcza w formie saletrzanej, były bardziej narażone na spadki temperatur,

w związku z tym wiosenną dawkę N w tym roku lepiej było dać w postaci mocznika lub RSM, a nie saletry amonowej. Oczywiście łatwo radzić po szkodzie, bowiem na ogół, saletra amonowa jest lepszym nawozem pogłównym niż mocznik.

Co radzić w tej chwili?

W skrajnych przypadkach, przy dużych wypadach lub uszkodzeniach roślin, najlepszym rozwiązaniem może być rezygnacja z dalszego prowadzenia plantacji, a więc przyoranie przemrożonej biomasy.

Sądzę jednak, iż na większości plantacji jest szansa na zmniejszenie strat, poprzez pozyskanie plonu z pędów bocznych. Należy więc zasilić rośliny dodatkową dawką saletry amonowej (do 200 kg/ha) lub RSM 32 (do 150 l).

Dobrym rozwiązaniem powinna też być aplikacja na przemrożone rośliny niektórych biostymulatorów, np. na bazie aminokwasów lub/i alg morskich, z dodatkiem makro- i mikroelementów.

Wykaz wybranych biostymulatorów polecanych w uprawie rzepaku