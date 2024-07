Ratuj buraka wspomaganiem dolistnym

Aplikacja dolistna składników pokarmowych jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji niedostatecznej wilgotności gleby. W takich warunkach rośliny nie mogą pobrać składników z gleby, dlatego warto wspomóc rośliny przez liście.

W wielu częściach Polski w warunkach panującej w ostatnim okresie suszy glebowej, dochodziło do znacznego utrudnienia pobierania składników pokarmowych z gleb. Przekłada się to na gorszy wzrost i rozwój roślin.

Wynika to z faktu, że składniki nawozowe mogą być pobierane tylko wtedy, gdy w glebie panują odpowiednie warunki wilgotnościowe umożliwiające pobieranie przez rośliny wody wraz z rozpuszczonymi w niej pierwiastkami. Dlatego też pobranie składników z nawozów doglebowych jest efektywne dopiero po wystąpieniu opadów atmosferycznych umożliwiających przedostanie się składników nawozowych w strefę korzeniową roślin uprawnych. W sytuacji niedostatecznej wilgotności gleby dobrym rozwiązaniem jest aplikacja dolistna, uniezależniająca dostarczanie składników pokarmowych do rośliny od niedoboru wody glebowej.

Aplikacja dolistna umożliwia szybkie interwencyjne zaopatrzenie roślin w makro- i mikroelementy niezbędne w konkretnej fazie rozwojowej. Profilaktyczne dolistne zastosowanie składników pokarmowych ogranicza ryzyko wystąpienia ich niedoborów na roślinach oraz zwiększa ich tolerancję na stresy biotyczne i abiotyczne. Dokarmianie dolistne roślin spełnia również ważną rolę w momencie stwierdzenia objawów niedoboru konkretnego składnika pokarmowego.

Aplikacja nawozów dolistnych umożliwia zastosowanie składników nawozowych na blaszce liściowej czy też innej nadziemnej część rośliny, a więc w miejscu ich bezpośredniego zapotrzebowania, co ogranicza konieczność transportu pierwiastków pobranych przez system korzeniowy do miejsca ich wykorzystania.

W celu efektywnego dostarczenia składników pokarmowych drogą pozakorzeniową należy aplikację dolistną stosować w odpowiednich warunkach pogodowych. Zabiegi dokarmiania dolistnego powinny być wykonywane w temperaturze około 15°C, a także przy wilgotności powietrza w przedziale od 60 do 80%. Niekiedy w bardzo suchych warunkach dopuszczalna jest aplikacja pozakorzeniowa przy wilgotności powietrza powyżej 40%. Stosowanie dolistne składników pokarmowych przy temperaturze wyższej od 20°C i przy niskiej wilgotności powietrza nie jest efektywne, bowiem może wówczas dojść do odparowania kropli cieczy roboczej zanim dostanie się ona do liścia.

Ważnym aspektem prawidłowo przeprowadzonego zabiegu dokarmiania dolistnego jest także odpowiednia temperatura cieczy użytkowej, która nie powinna być niższa od 12ºC. Jeżeli dokarmianie pozakorzeniowe roślin wykonywane jest po opadach deszczu konieczne jest zmniejszenie stężenia cieczy użytkowej, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość poparzenia roślin. Związane jest to z faktem, że opad atmosferyczny częściowo zmywa znajdującą się na liściach woskową warstwę ochronną.