Finansowanie maszyn rolniczych to dzisiaj nieodzowny element usług, jakie powinny oferować firmy maszynowe. Ciekawą opcję zaprezentował John Deere, który wprowadził tzw. ratę balonową.

– W dużym skrócie – jest to opcja, w której naszym klientom oferujemy bardzo niskie raty użytkowania. Niskie, czyli wynoszące ok. 30 proc. zwykłej, regularnej raty w finansowaniu fabrycznym. Oprócz tego, że sama rata jest niższa, to na końcu umowy pożyczki nasz klient ma aż trzy elastyczne drogi jej zakończenia: klient spłaca ratę balonową i zostaje z maszyną; klient rozkłada ratę balonową na kolejne 5 lat finansowania; lub też trzecia możliwość, do której zachęcamy naszych klientów i dealerów, oddanie po 5 latach używanej maszyny do dealera w rozliczeniu i wzięcie kolejnej. Ta trzecia droga to funkcjonowanie w takim stałym zamówieniu, gdzie cały czas klient ma maszynę relatywnie nową, niezamortyzowaną i – co najważniejsze – płaci niskie raty użytkowania. W tym roku w tę ofertę wchodzą modele z serii 6M i dwa modele z serii 6R, te najbardziej popularne, czyli 6 120 M, 155, 195 oraz 215, 250 R – mówi Paulina Anikowska z John Deere Financial.

Co ciekawe, amerykański producent maszyn rolniczych już sprzedał pierwsze maszyny w tej opcji finansowania. Jeden z klientów już zdecydował się na zakup nowego ciągnika z serii 6R właśnie dzięki finansowaniu w racie balonowej, zdecydował się, aby w przyszłym roku zamówić nowy ciągnik 8R. Warto zaznaczyć, że produkt z ratą balonową jest dostępny także dla klientów z dotacjami unijnymi – wkładem własnym może być więc dotacja.