Raport żniwny wrp.pl: ceny zbóż bez większych zmian, problem z magazynowaniem

W całym kraju na pola już dawno wyjechały już kombajny. Przyjazna aura strawiła, że tegoroczne żniwa nabrały impetu i prawdopodobnie już niebawem się zakończą. W niektórych regionach o ile skupy znów ruszą…

Pszenica konsumpcyjna z tegorocznych zbiorów skupowana jest w cenie od 640 do 750 złotych za tonę. Za żyto konsumpcyjne płacą od 450 – 540 zł/t. Jęczmień browarny można sprzedać od 520 do 660 złotych za tonę, a owiec konsumpcyjny od 480 do 600 złotych za tonę.

Szkoda tylko, ze rolnicy już teraz w wielu miejscach w Polsce nie maja gdzie odstawiać zebranych zbóż. Ze względu na brak wolnego miejsca w magazynach wiele podmiotów zawiesiło skup. Dla tych rolników, którzy nie posiadają własnych silosów to duży problem. Szczególnie, kiedy maja jeszcze w polu kilka hektarów pszenicy czy jęczmienia.

– Nie mam już gdzie składować zebranych zbóż. W tym roku obrodziło. Powinna mnie cieszyć wielkość zebranych plonów, a tak nie jest. Dlatego nieważna dla mnie jest już dobra cena oferowana za dostarczone zboże, a przede wszystkim możliwość jego sprzedania. Musze wykorzystać dobrą pogodę do żniwowania, a tu taki problem. Magazyny pełne i nikt w okolicy nie chce kupić dotychczas zebranych zbóż – mówi Stanisław Anders , rolnik w gminy Prabuty w województwie pomorskim.