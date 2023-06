Raport WASDE zaskoczył analityków. Wzrost cen zbóż w piątek

Światowe zbiory pszenicy wg przewidywań USDA będą znacznie większe niż oczekiwano jeszcze przed miesiącem. Wzrosły także oczekiwania co do zbiorów kukurydzy, w przypadku soi pozostały bez zmian.

Wg opublikowanego wczoraj raportu produkcja pszenicy w nowym sezonie ma się kształtować na poziomie 800,19 mln ton, co oznacza liczbę o 10,5 mln ton większą w porównaniu do majowego raportu. W UE zbiory mają wynieść 140,5 mln ton, to 1,5 mln ton więcej niż szacowano przed miesiącem. Rosjanie mają zebrać 85 mln ton (+3,5 mln ton), Ukraińcy 17,5 mln ton (+1 mln ton). Zbiory w Indiach szacuje się na 113 mln ton, to o 3 mln ton więcej niż szacowano w maju.

Zbiory kukurydzy mają być o 3 mln ton wyższe niż szacowano w maju i mają wynieść 1,22277 mld ton. Za wzrost odpowiadają przede wszystkim wyższe szacunki dotyczące Ukrainy; 24,5 mln ton, +2,5 mln ton.

Nie zmieniono oczekiwań dotyczących produkcji soi; ma ona wynieść 410,7 mln ton. To bardzo duży wzrost wobec poprzedniego sezonu, bo aż o 41 mln ton.

Raport WASDE zaskoczyły handlowców i analityków; szczególnie w przypadku pszenicy są powyżej oczekiwań.

Ceny zbóż i oleistych kształtowały się w piątek następująco: pszenica zdrożała na Matif o 2 EUR/t do 234,5 EUR/t, zaś w Chicago o 4 ct/bu do 630,25 EUR/t. Kukurydza zdrożała na Matif o 1,25 EUR/t do 227 EUR/t, zaś w Chicago minimalnie staniała. Rzepak zdrożał na Matif o 6,5 EUR/t do 433,25 EUR/t, a soja na CBoT o 23,25 ct/bu do 1385,5 ct/bu.

Źródło: Kaack