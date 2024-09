Raport WASDE nie pomógł notowaniom pszenicy. Unia Europejska zwiększy import rzepaku

Resort rolnictwa USA – USDA – podniósł wczoraj globalne zapasy pszenicy o prawie 3 mln ton do 265,25 mln ton. W efekcie notowania na Matifie i w Chicago spadły, jednak minimalnie.

Cena na Matifie spadła o 0,25 EUR/t do 222,75 EUR/t, zaś na CBoT o 0,75 ct/bu do 578,5 ct/bu. Pomimo wyższych zapasów końcowych niż się spodziewano na koniec sezonu 2023/2024 i tak są one niższe od zeszłorocznych o 8,4 mln ton.

Incydent w Rumunii i mniejsze zbiory w Unii Europejskiej

Ponadto nie brakowało informacji działających na wzrost cen; rosyjski myśliwiec wystrzelił rakietę w stronę frachtowca przewożącego zboże do Egiptu. Co ciekawe, do zdarzenia doszło na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej Rumunii przy ujściu Dunaju.

Z kolei Strategie Grains podało najnowsze szacunki dotyczące zbiorów pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej podczas tegorocznych żniw opiewające na 114,4 mln ton, czyli o 2,1 mln ton mniej niż przewidywano w sierpniu.

Szacunki USDA dotyczące zbiorów w sezonie 2024/2025 wynoszą obecnie 796,88 mln ton, czyli o 1,4 mln mniej niż prognozowano w sierpniu. Spora redukcja nastąpiła w przypadku Unii Europejskiej – o 4 mln ton do 124 mln ton.

Reasumując, rynek stabilizowany jest przez niskie zbiory w Unii Europejskiej a także incydent w Rumunii, który stwarza ryzyko eskalacji w basenie Morza Czarnego. Ponadto cały czas ulewne deszcze komplikują zbiory pszenicy jarej na Syberii.

Prognozy produkcji rzepaku: nowe przewidywania dla sezonu 2024/2025

Ceny oleistych poszły wczoraj w górę; rzepaku o 0,5 EUR/t do 466,25 EUR/t na Matifie, a soi o 10,25 ct do 1010,75 ct/bu na CBoT. O ile w przypadku soi raport WASDE nie przyniósł większych zmian, to w przypadku rzepaku prognoza produkcji w sezonie 2024/25 spadła z 88,83 mln ton do 87,56 mln ton, a w UE z 18,9 do 17,65 mln ton.

Zapasy końcowe na sezon 2024/25 mają być większe o 0,36 mln ton i wynieść 8,34 mln ton, jednak w UE spadły z przewidywanych w sierpniu 1,56 mln ton do 0,979 mln ton, przez co zwiększono prognozę importu przez Wspólnotę o 0,3 mln ton do 6,6 mln ton. Słaba unijna podaż powinna więc na dłuższą metę ustabilizować ceny w Europie.

Bilans zbiorów kukurydzy: wysokie zbiory w USA vs. mniejsze zbiory światowe

Ceny kukurydzy wzrosły w czwartek o 1,25 ct/bu do 406 ct/bu w Chicago i o 1 EUR/t do 203,75 EUR/t w Paryżu. Co prawda zbiory w USA będą wysokie, ale mniejsze zapasy początkowe i mniejsze zbiory światowe zbilansują je. Wyższa ma być też konsumpcja kukurydzy.

