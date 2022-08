Raport USDA. Najnowsze prognozy na rynku zbóż i oleistych

USDA w sowim najnowszym raporcie rynkowym opublikowanym 12.08.br podnosi prognozę eksportu pszenicy z USA i wskazuje na spadki produkcji w krajach Unii. Perspektywy dla kukurydzy na świecie na rok 2022/23 w tym miesiącu dotyczą mniejszej produkcji i zużycia oraz większych zapasów. Prognoza dla produkcji oleistych na całym świcie zostaje zmniejszona.

Mniejsza produkcja pszenicy

Raport wskazuje, że produkcja pszenicy w UE spadła o 2,0 mln t do 134,1 mln t z powodu utrzymującej się suszy. Obniżyły się perspektywy rentowności głównie w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Produkcja tego zboża na Ukrainie, po uwzględnieniu zmniejszonej powierzchni pod zbiory, obniżona jest o 2,0 mln t do 19,5 mln t.

Prognozowany światowy handel pszenicą w sezonie 2022/23 wzrośnie o 0,9 mln t do 205,5 mln t, jako przede wszystkim wyższy eksport z Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Wg raportu światowe zużycie pszenicy spadło o 1,8 mln t do 784,2 mln t, głównie ze względu na zmniejszoną ilość paszy oraz pozostałości w UE i na Ukrainie. Przewidywane są wzrosty światowych zapasów na 2022/23 roku o 0,7 mln t do 267,5 mln t, ale i tak będą one najniższe od 2016/17. W Raport obniżył produkcja jęczmienia na 2022/23 z redukcją dla Kanady i UE.

Wzrost zapasów kukurydzy

Perspektywy dla kukurydzy w USA 2022/23 w tym miesiącu dotyczą większych dostaw i wyższych końcowych zapasów. Perspektywy dla kukurydzy na świecie na rok 2022/23 w tym miesiącu dotyczą mniejszej produkcji i zużycia oraz większych zapasów w stosunku do ostatniego miesiąca.

Ilość produkowanej kukurydzy spada, na co wpływ ma niższa produkcja w Rosji, a w przypadku Unii spadek produkcji we Włoszech. Zapasy ziarna UE i Kenia uzupełnia nadwyżką produkcyjną z Paragwaju, gdzie w sezonie 2021/2022 zwiększono zarówno powierzchnię uprawy kukurydzy, jak i plony. Zapasy kukurydzy na rynku końcowym nieznacznie wzrosły, globalnie do 313,0 mln t – to wzrost o 2,5 mln t względem poprzedniego miesiąca.

Główne zmiany w handlu światowym na lata 2022/23 obejmują większy eksport kukurydzy do Paragwaju z redukcją dla Rosji. Raport przewiduje wzrost importu kukurydzy do Zimbabwe.

Produkcja oleistych w dół

Przewiduje się, że produkcja nasion oleistych w USA na rok 2022/23 wyniesie 132,7 mln t, co oznacza spadek o 3,9 mln t od zeszłego miesiąca z obniżkami na soję, rzepak, orzeszki ziemne i częściowo nasiona bawełny, co częściowo jest kompensowane wzrostem produkcji słonecznika. Globalne prognozy podaży i popytu na nasiona oleiste na lata 2022/23 obejmują niższą produkcję, eksport, zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Produkcja oleistych na całym świcie zostaje zmniejszona o 3,7 mln t do 643,1 mln t na niższym poziomie dla soi, rzepaku, nasion bawełny, także orzeszków ziemnych. Spadki częściowo są równoważone wyższą produkcją słonecznika. Produkcja soi jest obniżona w Kanadzie, na co wskazuje najnowszy raport kanadyjskiego urzędu statystycznego dotyczącego zasiewów.

W raporcie USDA światowe zapasy końcowe soi w latach 2022/23 są nieznacznie zmniejszone do 99,6 mln t. Przy czym raport wskazuje najwyższe zapasy soi dla Argentyny, które równoważą niższy stan zapasów Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Chin. Godne uwagi zmiany na 2021/22 obejmują zmniejszenie śrutowania soi i importu do Chin.

Produkcja rzepaku w Unii Europejskiej została obniżona o 0,4 mln t do 17,9 mln t w oparciu o utrzymujące się suche warunki, zwłaszcza we Francji i Niemczech. Zwiększyła się prognoza dla rosyjskiej produkcji słonecznika o 1,0 mln t do 15,5 mln t.