Rada Ministrów w sprawie płatności bezpośrednich oraz obszarowych

W tym roku rolnicy, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych.

Dotyczy to rolników, którzy nie dokonują zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wprowadzone w 2018 roku rozwiązania znacząco uprościły procedurę dotyczącą składania wniosków o płatność. Było to niezbędne ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku (GSAA) nałożonego na państwa Unii Europejskiej.

Na mocy podjętej 8 stycznia decyzji, rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 roku.

Ułatwieniem przy wypełnianiu wniosków w formie elektronicznej będzie przesłanie do rolników, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, częściowo wypełnionych wniosków w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi.

Projektowane przepisy przewidują możliwość składania oświadczeń zastępujących wnioski o przyznanie płatności w szczególności przez rolników, którzy w 2018 r. wnioskowali wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MRiRW