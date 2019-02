Rada ds. Rozwoju Hodowli Koni w Polsce

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski zapowiedział utworzenie Rady ds. Rozwoju Hodowli Koni w Polsce.

– Konie powinny nas łączyć, a nie dzielić. Poprosiłem kilka osób z tego środowiska, by wsparły mnie swoją wiedzą. Choć zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych osób miały pewne wątpliwości co do czystości moich intencji, to wszyscy wyrazili zgodę – mówi Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa poprosił o wsparcie swoją wiedzą: przewodniczącego Polskiego Związku Hodowców Koni Pawła Mazurka, dyrektora Stadniny Ogierów w Gnieźnie Andrzeja Matławskiego, prezesa Stadniny Koni Nowe Jankowice Andrzeja Mandeckiego, prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasza Chalimoniuka, oraz Jerzego Białoboka, byłego prezesa stadniny koni arabskich w Michałowie i Annę Stojanowską, która w Agencji Nieruchomości Rolnych nadzorowała hodowlę koni arabskich. Członkowie Rady pomogą ministrowi w określeniu najlepszych kierunków rozwoju.

– Dziś rola koni się zmieniła i niezbędne są nowe rozwiązania. Chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się jak powinna wyglądać nie tylko przyszłość hodowli, ale także kolejne pokazy, czy powinny odbywać się one w jednej stadninie, czy na Służewcu, czy też co roku w innej stadninie. Ważne jest również określenie roli samych Torów Wyścigów Konnych na Służewcu – podsumował minister Ardanowski.

Źródło: MRiRW