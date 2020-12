Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich: jakie będą jej zadania?

– Dbałość o sprawy wsi i rolnictwa to dla mnie nie tylko jeden z najważniejszych tematów państwowych, lecz także kontynuacja misji zapoczątkowanej przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – mówił Andrzej Duda 16 grudnia powołując Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Przewodniczącym Rady został Jan Krzysztof Ardanowski.

W trakcie inaugurującego posiedzenia Rady prezydent RP podkreślił, że dla niego rozwój obszarów wiejskich, dbałość o tę część Polski, to bardzo ważny element realizacji praw konstytucyjnych – równy rozwój kraju, zapewnienie wszędzie dostępu do dobrej edukacji, do godnych warunków życia, do wszystkich nowoczesnych dóbr.

Obecna Rada nawiązuje do powołanej w 2009 roku przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Rady do spraw Wsi i Rolnictwa. Zdaniem Andrzeja Dudy głównym celem jej prac będzie wypracowanie spójnej strategii dla rolnictwa i obszarów wiejskich, dokonanie przeglądu rozwiązań prawnych w tym zakresie, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz budowanie przestrzeni do rozmowy o problemach polskiej wsi.

– Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Powierzył mi kierowanie tym zespołem specjalistów o różnych kompetencjach. Są m. in. wśród nich i rolnicy, w tym szefowie polskich organizacji rolniczych, reprezentujący nas w COPA-COGECA, przedsiębiorcy i przedstawiciele nauki, samorządowcy. Rada w wypracowywaniu rozwiązań prawnych, ukierunkowujących politykę rolną, poprawiających sytuację polskiej wsi i wskazujących działania rozwojowe w oparciu o zasoby i potencjał polskich obszarów wiejskich, korzystać będzie ze wsparcia ekspertów, reprezentujących środowiska rolnicze. Rada będzie przygotowywać zarówno rekomendacje dla rządu, jak również możliwe inicjatywy ustawodawcze Prezydenta – mówi Jan Krzysztof Ardanowski.

Rada to forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym czy przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Jak informowaliśmy wczoraj, w skład rady poza Ardanowskim weszli: Lucjan Cichosz, Czesław Cieślak, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Bogdan Fleming, Kamila Grzywaczewska, Teresa Hałas, Lech Kuropatwiński, Artur Maciej Paradowski, Rafał Pelc, Walenty Poczta, Marian Grzegorz Podstawka, Marian Sikora, Błażej Spychalski, Monika Stanny, Barbara Szczepanik, Wiktor Szmulewicz, Antoni Szumny, Jerzy Zająkała i Michał Zasada