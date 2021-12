PZŁ: Pierwsze sukcesy myśliwych w walce z ASF

Mamy już za sobą pierwszy miesiąc wprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF. Jak podaje PZŁ wyniki są bardzo dobre. Zorganizowano 8427 polowań zbiorowych, w których wzięło udział 161 000 osób i ponad 20 000 psów. W ramach programu pozyskano niemalże 10 000 dzików oraz odnaleziono 49 padłych dzików lub ich szczątków.

– Bardzo dziękuję wszystkim myśliwym, którzy poświęcając swój wolny czas, nie żałując prywatnych środków, i nie patrząc na trudności związane chociażby z trwającą czwartą falą pandemii, walczą z ASF wszystkimi dostępnymi środkami. Podziękowania kieruję również do osób, bez których te polowania nie mogłyby się odbywać – naganiaczy i podkładaczy. Ufam, że to zaangażowanie będzie przynosiło owoce również w przyszłości. Dziękuję też wszystkim organom państwa, dzięki którym nasze polowania mogą być efektywne – mówi łowczy krajowy Paweł Lisiak.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wdrożył „Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych”. To program wypracowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z ASF przy PZŁ. Zakłada on aktywne i odpowiedzialne zaangażowanie myśliwych w zintensyfikowany odstrzał dzików, w całej Polsce podczas polowań zbiorowych w okresie od 30 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.

Według Polskiego Związku Łowieckiego strategicznym celem w zwalczaniu ASF dla przyszłości polskiego rolnictwa i gospodarki łowieckiej jest wspólne zaangażowanie środowisk, zarówno w aspekcie bioasekuracji jak i zintensyfikowania pozyskania dzików. Przeprowadzone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego analizy jednoznacznie wskazują, że kontrola liczebności dzików z równoczesnym wyeliminowaniem ze środowiska dzików padłych lub ich szczątków są podstawowym narzędziem, które może zahamować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.