Puda: “Wsłuchaliśmy się w głos rolników”. Czyżby?

Wczoraj w TVP Info minister rolnictwa Grzegorz Puda odniósł się do poprawek, jakie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Przypomnijmy więc zapowiedziane poprawki:

Dopuszczalny ubój rytualny w przypadku drobiu;

Przesunięcie wejścia w życie przepisów dot. uboju rytualnego i farm futerkowych na 1.01.2022 r;

System odszkodowań dla branży rolniczej;

Zadania z zakresu ochrony zwierząt wykonywać będzie nowa wyspecjalizowana inspekcja;

Prawo do kontroli w gospodarstwach rolnych będą mieli wyłącznie eksperci inspekcji.

– To jest komplet poprawek, które wprowadziliśmy po tym, jak rozmawialiśmy z rolnikami, wsłuchaliśmy się w ich głos. Myślę, że każda z poprawek, które dziś zostały zaproponowane, ma zwolenników w pewnej grupie osób, a przede wszystkim rolników – powiedział w programie Gość Wiadomości minister Puda.

– Szukaliśmy konsensusu pomiędzy tym, co zostało zaproponowane, a pomiędzy tym, czego oczekiwali rolnicy. Wydaje się, że na dziś ten konsensus udało się w ten sposób uzyskać – dodał.

Do tych słów można by napisać prawdziwy elaborat (wspominając chociażby o tym, że do czasu pojawienia się ustawy w Senacie nikt przedstawicieli rolników o nią nie pytał, a organizacje rolnicze apelowały o jej odrzucenie), jednak odniesiemy się do bodaj najistotniejszej kwestii, która powoduje, że ustawę w proponowanej po poprawkach formie należy odrzucić.

Jeżeli wprowadzimy zakaz uboju rytualnego bydła, to w przypadku pozostałych zwierząt będzie to tylko kwestią czasu. Za jakiś czas zapewne padnie argument “W czym drób jest gorszy od bydła, ażeby nie wprowadzić w jego przypadku zakazu uboju rytualnego?”. Jeżeli pozwolimy na wprowadzenie ustawy w obecnej formie, będzie to argument słuszny.

Stworzenie precedensu zakazu uboju rytualnego sprawi, że słono za to zapłacimy, a drób będzie następny w kolejce. Panu ministrowi “wydaje się, że na dziś ten konsensus udało się w ten sposób uzyskać”.

Wszystko wskazuje na to, że panu ministrowi tylko się tak wydaje.