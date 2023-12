Pszenicy na świecie więcej, ale w Unii Europejskiej mniej. Prognozy na nowy sezon od Strategie Grains

W czwartek cena pszenicy w Paryżu nieznacznie spadła. Ruch w Chicago był również niewielki, choć tam nieco wzrosła. Przed świętami na giełdach zawieranych jest niewiele transakcji.

Pszenica staniała na Matifie o 0,5 EUR/t do 222,25 EUR/t, zaś w Chicago wzrosła o 2,5 ct do 612,5 ct/bu (205 EUR/t). Strategie Grains szacuje globalne zbiory pszenicy w nowym sezonie na 768,8 mln ton wobec 745,3 w obecnym. O 1% mniej pszenicy ma być w Europie m.in. z powodu jesiennych ulew we Francji (124,8 mln ton).

– Rosnąca konkurencja ze strony zbóż z Ameryki Północnej i rosnący eksport z Ukrainy do krajów trzecich prawdopodobnie odbiją się na eksporcie z UE w roku gospodarczym 2024/25 , który szacuje się na 30,9 mln ton w porównaniu z 32,5 mln ton w roku gospodarczym 2023/24 – informuje serwis Kaack.

Cena rzepaku wzrosła wczoraj nieznacznie o 1,25 EUR/t do 429,75 EUR/t, a cena soi w Chicago spadła o 14 ct do 1301,75 ct/bu (435 EUR/t) przede wszystkim ze względu na opady w Brazylii, które prawdopodobnie ograniczą straty w plonach.

Na CBoT cena kukurydzy wzrosła o 2,75 ct/bu (169 EUR/t), zaś w Paryżu pozostała bez zmian – 199,75 EUR/t.

– Strategy Grains spodziewa się, że w sezonie 2024/25 światowe zbiory kukurydzy wyniosą 1184,2 mln ton, czyli tylko o 1,6 mln ton mniej niż rekordowy wynik z poprzedniego roku. Oczekuje się, że w Unii Europejskiej uprawa kukurydzy wzrośnie z 8,5 mln hektarów w przypadku zbiorów w 2023 r. do 8,7 mln hektarów w przypadku zbiorów w 2024 r. Produkcja kukurydzy w UE może wzrosnąć z 61,2 mln ton do 63,5 mln ton – podaje Kaack.