Pszenica znów tanieje. To już prawdziwa karuzela cenowa

Pszenica 1,5 tygodnia temu biła historyczne rekordy jeśli chodzi o cenę. Następnie jej cena spadła, by pod koniec zeszłego tygodnia odbić do 290,5 EUR/t na MATIF. Jednak w piątek jej cena w Paryżu znów spadła o 2,58 proc. do 283 EUR/t. Nieco mniejsza skala spadku miała miejsce w Chicago; tam cena pszenicy spadła o 1,49 proc.

Odrabiały natomiast pozostałe zboża i oleiste; cena kukurydzy na MATIF wzrosła o 0,51 proc. do 245 EUR/t, zaś skala wzrostu była jeszcze większa za oceanem; 1,56 proc.

– Nasiona oleiste i kukurydza kontynuowały w piątek odrabianie strat. Na dużym minusie dzień zakończyła tylko pszenica. Po czwartkowym odbiciu notowania pszenicy ponownie mocno spadały, a jedną z przyczyn były lepsze niż oczekiwano dane StatCan na temat kanadyjskiej produkcji tego zboża – informuje serwis e-WGT.

Rzepak w Paryżu odrobił 0,4 proc., osiągając cenę 682,75 EUR/t. Podobnie odrabiała canola w Winnipeg (0,42 proc.). Rosły też notowania soi; w Chicago o 1,85 proc.