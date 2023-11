Pszenica z basenu Morza Czarnego znów wygrywa. We wtorek mocno w dół rzepak

Wczoraj cena pszenicy pozostała w Paryżu bez zmian, 232,25 EUR/t, jednak jest to tylko i wyłącznie zasługa słabnącego euro. Nastroje na Matifie popsuł bowiem przegrany kontrakt algierski.

– Na giełdzie Euronext pierwsze wyniki przetargu na pszenicę w Algierii pogorszyły nastroje, ponieważ pszenica z Europy Zachodniej po raz kolejny stała się niekonkurencyjna. Algierska państwowa agencja zbożowa OAIC kupiła pszenicę konsumpcyjną po cenie około 266 USD/t (349 EUR/t) w ramach zakończonego we wtorek międzynarodowego przetargu. Ilość była początkowo niejasna, niektórzy handlowcy mówili o 150 000 ton. Mówi się, że ziarno pochodzi z Rosji, Rumunii i prawdopodobnie Bułgarii – informuje Kaack.

Do Algierii trafiło w tym roku zaledwie 848 tys. ton wobec 1,9 mln ton w analogicznym okresie zeszłego roku.

Cena rzepaku spadła wczoraj o 6 EUR/t do 439 EUR/t, co można zawdzięczać min. spadkom cen oleju palmowego już trzeci dzień z rzędu.

Cena kukurydzy spadła o 0,75 EUR/t do 205,75 EUR/t. – Handlowcy oczekują, że Departament Rolnictwa USA w czwartkowym raporcie WASDE nieznacznie podniesie swoje szacunki dotyczące produkcji i plonów kukurydzy w USA . Oczekuje się , że końcowe zapasy kukurydzy w USA również nieznacznie wzrosną w porównaniu z październikiem. W październiku Brazylia wyeksportowała do Chin 3,5 miliona ton kukurydzy. To nowy miesięczny rekord , przewyższający poprzedni rekord z września wynoszący 3,3 mln ton – informuje Kaack.