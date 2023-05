Pszenica w żniwa po 500 zł/t?

Do rozpoczęcia żniw pozostało już niewiele czasu. Za około 2 miesiące kombajny wyjadą na pola i wróci niepewność co do cen. Choć na forach internetowych już się ona zaczęła, dlatego też postanowiliśmy zweryfikować “internetowe doniesienia” o kontraktach na pszenicę po 500 zł.

Podpisywanie przez polskich rolników kontraktów na zboża z nowych zbiorów nie jest tak popularne jak na Zachodzie Europy, gdzie stanowią one sporą część wśród transakcji sprzedaży. Niemniej jednak ostatnio na jednym z forów internetowych pojawiła się informacja, jakoby jeden z podmiotów skupowych chciał zawrzeć kontrakt na pszenicę z nowych zbiorów z ceną na poziomie 500 zł za tonę.

Niestety nie ma tam żadnych szczegółów odnośnie tego, z jakiego rejonu kraju jest ten skupujący, ani jaki to konkretnie podmiot. Z tego względu postanowiliśmy zweryfikować tę informację, przy okazji dzwonienia do podmiotów skupowych do naszego cotygodniowego zestawienia cen zbóż.

W przypadku żadnego ze skupujących nie usłyszeliśmy o możliwości podpisywania umów na nowe zbiory. Wszyscy skupujący deklarowali, że w żniwa będzie obowiązywała tzw. cena dnia. Ponadto byli mocno zdziwieni, kiedy mówiliśmy, że rzekomo jakiś podmiot skupowy zdecydował się wystawić tak niską cenę na kontrakcie i wyrażali powątpiewanie, czy faktycznie w żniwa ceny zejdą do aż tak niskiego poziomu.

Nie udało nam się zatem potwierdzić, że faktycznie taka cena pojawiła się na kontrakcie, choć nie można wykluczyć, że któryś ze skupujących, których jest w kraju bardzo dużo, z propozycją takiego kontraktu wystąpił.