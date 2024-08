Pszenica w Lidze Mistrzów Plonowania 2024 – jakie plony?

Pomimo trudnego roku i niesprzyjających warunków, agronomowie z firmy PROCAM wspólnie z właścicielami gospodarstw rolnych biorących udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów Plonowania 2024 zebrali bardzo wysokie i jakościowo dobre plony pszenicy.

Odmiany pszenicy w tegorocznych rozgrywkach

Bulldozer – odmiana średniowczesna, doskonale wpisuje się w rejony, gdzie występują okresowe niedobory wody, gwarantując stabilne plonowanie w rożnych latach. Rośliny niskiego pokroju, wybitna plenna odmiana spełniająca wysokie wymagania stawiane odmianom pszenic przynależących do grupy wartości technologicznych B/A: wysokie zawartości białka, liczba opadania, SDS.

Chevignon – charakteryzuje się bardzo dobrym profilem odpornościowym na najważniejsze choroby pszenicy, co daje efekt intensywnej zieleni roślin już od początkowych faz rozwojowych. Bardzo mocny wczesny wigor, imponujący liść flagowy oraz bardzo wysokie i stabilne plony w latach. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Jest to też odmiana uprawiana na największym areale w wielu krajach Europy zachodniej.

RGT Kreuzer – odmiana stworzona do współczesnego rolnictwa, które wymaga odmian zarówno wydajnych, jak i odpornych na zmieniające się warunki klimatyczne. Wysoka plastyczność i tolerancja na niekorzystne warunki pogodowe, umożliwia jej rozwój na różnych typach gleb. Wydajna i stabilnie plonująca w latach odmiana o wysokiej zdrowotności liści i mrozoodporności.

Findus – połączenie jakości i wyśmienitych parametrów agrotechnicznych oraz ponadprzeciętna zdrowotność stwarzają wysokie bezpieczeństwo w jego uprawie, nawet w mocno stresowych warunkach, zarówno jeżeli chodzi o stres wodny, jak i temperaturowy (wybitna zimotrwałość 6,0). Rekordowe plony ziarna gwarantują najwyższy dochód z uprawy każdego hektara tej odmiany. Ponadto odmiana ta cechuje się wyjątkowym utrzymywaniem parametrów jakościowych w nawet najtrudniejszych warunkach (klasa E wg COBORU). Nadaje się na wszystkie stanowiska pszeniczne, do uprawy w całym kraju.

Dobór odmian do warunków panujących w danym gospodarstwie jest kluczowym elementem na samym starcie uprawy. Agronomowie z firmy PROCAM to praktycy, którzy od 20 lat współpracują z gospodarstwami na terenie całego kraju. Wielu z nich posiada własne gospodarstwa oraz ściśle współpracuje z Działem Badań i Rozwoju w doborze najlepszych odmian.

Kolejnym istotnym elementem jest jakość przygotowania materiału siewnego. Tutaj ukłon w stronę partnerskich firm nasiennych, które przygotowują materiał siewny z najwyższą starannością. Firma PROCAM jako pierwsza zaczęła wdrażać rozwiązania biologiczne i wszystkie odmiany oprócz konwencjonalnych zapraw są dodatkowo wzmocnione sprawdzonym preparatem biologicznym SuperPower. Suma tych wszystkich korzyści sprawia że, gospodarstwa współpracujące z firmą PROCAM mają zapewniony materiał siewny najwyższej jakości.

Podsumowując można stwierdzić, iż najlepsze wyniki osiągali rolnicy stosujący na swoich polach:

Pakiet Pszenica Rekord 10+

technologię hybrydowego odżywiania wspieraną zastosowaniem preparatów biologicznych od BIO-Lider oraz BIO-GEN (AzotoPower, FosfoPower, RewitalPro+, BaktoTarcza P, oraz SuperPower)

materiał siewny z oferty PROCAM (Bulldozer, Chevignon, Findus, RGT Kreuzer)

Rekordy województw w klasie Największy plon pszenicy ozimej z ha w 2024

11.07.2024 Leszno, okolice Przemyśla, podkarpackie, Gospodarstwo Rolne Andrzej Dziadek, pszenica ozima Chevignon, zebrany plon 12,240 t/ha.

16.07.2024 Piotrowice, małopolskie, Gospodarstwo Rolne Łukasz Pasternak, pszenica ozima Chevignon, zebrany plon 10,108 t/ha.

20.07.2024 Turza gm. Damasławek, wielkopolskie, Gospodarstwo Rolne Jarosław Sośnierz, pszenica ozima Chevignon, zebrany plon 11,983 t/ha.

22.07.2024 Olszowiec, lubelskie, Gospodarstwo Rolne Adrian Kałkus, pszenica ozima Findus, zebrany plon 13,631 t/ha.

22.07.2024 Ławki, warmińsko-mazurskie, Gospodarstwo Rolne Piotr Grądek, pszenica ozima Chevignon, zebrany plon 10,758 t/ha.

22.07.2024 Sarbinowo, kujawsko-pomorskie, Gospodarstwo Rolne Tomasz Goc, pszenica ozima RGT Kreuzer, zebrany plon 11,146 t/ha

23.07.2024 Kotermań, mazowieckie, Gospodarstwo Rolne Rzepliński Adam, pszenica ozima Chevignon, zebrany plon 10,311 t/ha.

25.07.2024 Slazowo gm. Przelewice, zachodniopomorskie, Gospodarstwo Rolne Krzywka Krystian Jerzy, pszenica ozima Findus, zebrany plon 10,993 t/ha.

31.07.2024 Słup, kujawsko-pomorskie, Gospodarstwo Rolne Stefan Ziętarski, pszenica ozima Bulldozer, zebrany plon 10,848 t/ha.

31.07.2024 Bystrze, pomorskie, Bystrze sp. z o.o., pszenica ozima Bulldozer 13,244 t/ha.

1.08.2024 Skibno, zachodniopomorskie, Gospodarstwo Role Grzegorze Malesiński, pszenica ozima RGT Kreuzer 12,094 t/ha.

Rekord Polski 2024 ustanowiony poza Ligą Mistrzów Plonowania PROCAM – Śmielin, kujawsko-pomorskie 14,208 t/ha pszenica Bulldozer.

Prezentowane rekordy plonowania nie są dziełem przypadku. Odmiany i technologie firmy PROCAM cechują się wysoką powtarzalnością w latach.

Firma PROCAM zapewnia rolnikom dostęp do najnowszych osiągnięć genetycznych, agrotechnicznych i biologicznych co umożliwia maksymalizację plonów i poprawę efektywności gospodarowania. Skuteczne zarządzanie odmianami i technologiami pozwala na adaptację do zmieniających się warunków ekonomicznych i klimatycznych, co w konsekwencji jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa.