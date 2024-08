Pszenica w dół, rzepak w górę. IGC aktualizuje prognozę zbiorów

Czwartek zakończył się mieszanie na paryskim Matifie. O ile rzepak zdrożał, to pozostałe notowania spadły. Tymczasem Międzynarodowa Rada Zbożowa – IGC – obniżyła prognozę zbiorów pszenicy, co jednak nie pozwoliło na podwyżkę, a nawet utrzymanie dotychczasowych cen.

Cena pszenicy

Ceny pszenicy na Matifie nadal są pod presją niskich cen z basenu Morza Czarnego; po spadku o 3,5 EUR/t w najczęściej notowanym kontrakcie na grudzień, cena zatrzymała się na 216 EUR/t. Straciła również pszenica za oceanem, choć wczoraj rano jej cena wzrastała ze względu na środowe ataki na port w Odessie. Widocznie jednak ryzyko przerw w dostawach uznano za niskie.

IGC obniżyła prognozę światowej produkcji pszenicy w sezonie 2024/2025 o 2 mln ton do 799 mln ton, jednak należy zzauważyć, że rok wcześniej było to 794 mln ton. We Francji ma to być zaledwie 27,5 mln ton, o 8,8 mln ton mniej r/r. Końcowe zapasy szacowane są na 266 mln ton, o 3 mln mniej wobec poprzedniej prognozy i o 4 mln mniej r/r.

Cena rzepaku

Rzepak zyskał wczoraj 6,75 EUR/t do 464,75 EUR/t, zaś cena soi w Chicago pozostała niemal bez zmian.

– Międzynarodowa Rada Zbożowa reaguje na dobry rozwój zapasów w USA i podnosi swoją prognozę światowej produkcji soi o 4 mln t do 419 mln t. Zapasy końcowe wzrosły o 3 mln ton do 82 mln ton w porównaniu z lipcem, co oznacza wzrost o 14 mln ton rok do roku – informuje serwis Kaack.

Wzrostowi cen rzepaku sprzyjały rosnące notowania oleju palmowego. Ciekawa sytuacja panuje w Kanadzie; strajki na kolei powodują tam obawy o transport ziarna i o jego eksport, co też nie pozostało bez wpływu na notowania.

Cena kukurydzy

Kukurydza staniała wczoraj o 2 EUR/t do 196,75 EUR/t. IGC podniosła prognozę zbiorów o 1 mln ton do 1,226 mld ton. Zapasy końcowe zostały zmniejszone o 1 mln ton do 277 mln ton.

