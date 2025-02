Pszenica spadła do najniższych poziomów od 4 miesięcy. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 25.03.2025

Wczorajszy handel upłynął pod znakiem zdecydowanych spadków i to zarówno w przypadku pszenicy europejskiej jak i amerykańskiej. Traciły również oleiste, czyli rzepak i soja.

Na giełdzie Matif najczęściej handlowany kontrakt majowy na pszenicę stracił 4 EUR, osiągając czterotygodniowe minimum na poziomie 231,50 EUR/t. Pszenica traciła również na giełdzie CBoT, gdzie kontrakt majowy spadł o 10,5 centa do poziomu 593,5 centów/buszel.

Mniejsze obawy o ewentualne straty mrozowe

Jedną z przyczyn wczorajszych spadków było złagodzenie obaw dotyczących ostatnich mrozów jakie nawiedziły m.in. Rosję i USA. W przypadku Rosji tamtejsza Służba Meteorologiczna twierdzi, że ​​ostatnie przymrozki w południowych regionach kraju, w których uprawia się pszenicę, najprawdopodobniej nie spowodują poważnych szkód w uprawach ozimych. Co ciekawe cały czas rosną ceny rosyjskiej pszenicy i zmierzają w kierunku 250 USD/t (240 EUR/t), co sprawia, że różnica w stosunku do cen zachodnioeuropejskich spadła do 7–8 USD/t.

Niższe ceny oleju palmowego i realizacja zysków spychają ceny rzepaku

Poniedziałkowe notowania rzepaku na Matif zakończyły się słabiej i cena w kontrakcie majowym spadła o 6,75 EUR do poziom 523,50 EUR/t. Traciła także soja w Chicago i kontrakt majowy stracił 9,75 centa spadając do poziomu 1047,5 centów/buszel.

Jedną z przyczyn spadków były z pewnością spadające ceny kontraktów terminowych na olej palmowy w Malezji, które wczoraj straciły ponad 2 proc., co stanowi największą dzienną stratę od ponad miesiąca. Również w Kanadzie rzepak po osiągnięciu poziomu 680 CAD/t spadł, co jak zauważają handlowcy dzieje się cyklicznie od lipca ubiegłego roku po dotarciu do tego poziomu. Wczorajsze spadki przekroczyły nieco ponad 20 CAD/t.

Źródło: Kaack