Pszenica ponownie liderem giełdowych wzrostów w minionym tygodniu

Opublikowane w minionym tygodniu prognozy USDA dotyczące amerykańskich zbiorów kukurydzy, soi oraz krajowej i światowej pszenicy były gorsze niż oczekiwał rynek. Konsekwencją był silny wzrost wycen kontraktów futures po obu stronach Atlantyku.

Jak informuje portal ewgt.com.pl w ostatniej prognozie USDA najbardziej pogorszył się obraz krajowego (USA) i światowego rynku pszenicy. Za cięcia w dół odpowiada susza na północnych równinach USA, w Kanadzie i Rosji.

Amerykańskie zbiory pszenicy jarej spadną o 41 proc. r/r i będą najniższe od 2002 roku. Zbiory kanadyjskie obniżono o prawie 1/4 w stosunku do lipca, do tylko 24 mln ton, a w Rosji o 15 proc. (m/m), do tylko 72,5 mln ton.

W Paryżu pszenica podrożała w skali tygodnia o ponad 10 proc. i o 1/4 w skali miesiąca.

Na zamknięciu sesji w piątek 13.08.2021 w Paryżu pszenica notowana była po 254,5 euro/t a w Chicago cena wyniosła 280,2 USD/t.