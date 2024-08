Pszenica poniżej 200 EUR/t? Jest coraz bliżej

Początek tygodnia przyniósł spadki cen pszenicy na Matifie. Kontrakt wrześniowy niebezpiecznie zbliża się do granicy 200 EUR/t, osiągając po spadku o 2,75 EUR/t 202,5 EUR/t. Wyżej o 13 EUR/t wyceniany jest kontrakt grudniowy.

Nastroje nie są najlepsze także po drugiej stronie Atlantyku; tam cena pszenicy spadła o 1,75 ct do 528,25 ct/bu (175,80 EUR/t).

Niezłe wyniki zbiorów zbóż na Ukrainie

Departament rolnictwa USA szacuje ukraińskie zbiory zbóż w sezonie 2023/2024 na 60,1 mln ton, co oznacza wzrost o 10% r/r. Najbardziej tenże wzrost “podbija” kukurydza, której ma być o 18% więcej (31 mln ton). Mniejszy wzrost zaliczyła pszenica – 4% do 23 mln ton. Wolumen eksportu wzrósł z 49,2 mln ton w sezonie 2022/2023 do 51 w sezonie ubiegłym.

Obecny sezon ma być jednak słabszy, a zbiory kukurydzy i pszenicy mają być niższe o odpowiednio 16 i 3%.

Rzepak niemal bez zmian

Cena rzepaku spadła o zaledwie 0,25 EUR/t do 453,25 EUR/t. Cenom nie sprzyjają dane z chińskiej gospodarki; największy importer ropy naftowej na świecie może zmniejszyć zakupy.

Ciekawie wygląda produkcja soi na Ukrainie; w tym roku prawdopodobnie zbiory będą rekordowe i wyniosą 5,7 mln ton wobec 5 mln ton w zeszłym roku.

Kukurydza staniała wczoraj o 0,75 EUR/t do 194,75 EUR/t. Na uwagę zasługuje wysokie tempo amerykańskiego eksportu; – od rozpoczęcia sezonu we wrześniu ubiegłego roku z Ameryki wysłano 50,1 mln ton, czyli o 38,5% więcej niż w poprzednim roku gospodarczym – informuje Kaack.

Źródło: Kaack