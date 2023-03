Pszenica paszowa po zaledwie 800 zł/t. O ile ktoś chce ją w ogóle kupić: Ceny zbóż 21.03.2023

Początek tygodnia przynosi dalsze, mocne spadki cen. Najgorsza sytuacja jest obecnie na wschodzie kraju, gdzie ceny są bardzo niskie, a dodatkowo jest problem ze sprzedażą.

Na koniec ubiegłego tygodnia ceny pszenicy na Matif wzrosły do ponad 265 euro/t, jednakże obecnie po tych wzrostach nie ma już śladu i ceny ponownie zagościły w rejon 260 euro/t. Wzrosty te wynikały z obaw o przedłużenie korytarza zbożowego, a obecnie kiedy presja ustała ceny powróciły do spadków.

Ponadto utrzymujące się umiarkowane zakupy ze strony przetwórców oraz wzrost podaży ziarna także wywierają presję na ceny. Zbliżające się wiosenne prace polowe i konieczność zakupu środków produkcji skłoniły część rolników do większej sprzedaży ziarna, pomimo zniżkujących cen

Obecnie rzadkością są już ceny za pszenicę konsumpcyjną przekraczające 1150 zł/t. Większość ofert waha się w granicach od 1000 do 1100 zł/t, jednakże nie dotyczy to wschodniej ściany kraju gdzie normą stały się stawki na poziomie 900 zł/t. Jeszcze gorzej jest w przypadku pszenicy paszowej, gdzie kupujący oferują stawki na poziomie 850-980 zł/t, a na wschodzie kraju nawet w okolicach 800 zł/t.

Równie niskie poziomy cenowe notujemy także w przypadku jęczmienia, którego najniższe stawki rozpoczynają się od 750 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1000 zł w przypadku zboża paszowego. Tylko nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 770 zł/t do nawet 1350 zł/t. Na poziomie jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 750 do 1000 zł/t.

Bardzo źle prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 740 do 940 zł/t, a paszowe od 690 do 900 zł/t.

Ceny rzepaku biją kolejne rekordy, tyle że w dół. Niestety obecnie pojawiły się już oferty na rzepak, które oscylują poniżej 2000 zł/t. Najniższą ceną jest obecnie zaledwie 1950 zł/t, a maksymalnie kupujący nie chcą zapłacić więcej niż 2250 zł/t.

Niewiele lepiej jest z kukurydzą, której cena minimalna wynosi obecnie 900 zł/t a stawki maksymalne nie przekraczają poziomu 1080 zł/t.