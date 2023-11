Pszenica odrobiła straty w zeszłym tygodniu, jednak trudno mówić o odwróceniu trendu

Europejski rynek pszenicy zdołał nieco odrobić po fatalnym tygodniu kończącym się 27 października. Trudno mówić tu o odwróceniu trendu, raczej jest to stabilizacja, choć na niskich poziomach.

Dla pszenicy piątkowa sesja zakończyła się z ceną 233,5 EUR/t, to zaledwie o 1,25 i 0,5% więcej t/t. Warto zaznaczyć, że stało się tak pomimo mocniejszego euro. Na rynku w dalszym ciągu pojawiają się sygnały wzrostowe i spadkowe, dlatego trudno przewidywać dalsze zachowania rynku. Czynnikami hamującymi są niezmiennie dostawy z basenu Morza Czarnego, choć także nieoczekiwanie duże zbiory w USA. Z drugiej strony nadal istnieje duża niepewność co do zbiorów w Argentynie i w Australii.

– W Europie natomiast obserwuje się postęp w zasiewach pszenicy ozimej. We Francji deszcze opóźniają uprawę. W pozostałych państwach członkowskich UE władze nie publikują cotygodniowych danych dotyczących postępów w zasiewach. Można jednak założyć, że problemy pojawią się także w niektórych innych krajach, np. w Polsce i na Słowacji, bo od połowy października również spadły ponadprzeciętne ilości opadów. Jeśli problemy z zasiewami ostatecznie doprowadzą do zmniejszenia areału pszenicy ozimej, może to wpłynąć na ceny. Obecnie jest jeszcze czas na kontynuację siewu. Jeżeli w ostatecznym rozrachunku oczekiwany obszar zostanie osiągnięty, opady będą czynnikiem wyraźnie niedźwiedzim, ponieważ uzupełniają zapasy wody w glebie – podaje serwis Kaack.

Pozostają również pytania o import chiński i indyjski; Chiny kupują na potęgę, nie wiadomo jednak, na ile Indie będą musiały uzupełniać własne niedobory.

Dość nieoczekiwanie sytuację na rynku rzepaku może poprawić El Nino poprzez negatywny wpływ na produkcję oleju palmowego. Cena rzepaku wzrosła t/t o 6,25 EUR/t do 445 EUR/t, zaś kukurydzy o 0,25 EUR/t do 207,5 EUR/t.

Źródło: Kaack