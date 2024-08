Pszenica odrabia straty dzięki rosnącemu popytowi międzynarodowemu

Wczorajszy dzień na rynku pszenicy zakończył się wzrostami cen zarówno w Paryżu jak i w Chicago, a wszystko dzięki rosnącemu popytowi ze strony chociażby Egiptu, który chce zakupić blisko 4 mln ton tego zboża. Dużo gorzej w dniu wczorajszym radził sobie natomiast rzepak, który ponownie zanotował straty.

We wtorek kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif zamknęły się na plusie i najczęściej notowany grudniowy kontrakt terminowy wzrósł o 1,50 EUR do 224,75 EUR/t. Zielono było także znaki na amerykańskich giełdach, gdzie wrześniowy kontrakt na CBoT zanotował dzienny zysk na poziomie 3,75 centa rosnąc do 543,25 centów/buszel.

Rynek pszenicy w poniedziałek wsparły słabsze perspektywy produkcji w UE i rosnący popyt międzynarodowy . Egipt najwyraźniej chce wykorzystać obecny niski poziom cen do zakupów w dużych ilościach. Kraj ogłosił międzynarodowy przetarg na dostawę do 3,8 mln ton pszenicy. Egipskie przetargi na pszenicę mają zwykle wolumen od 500 do 700 tys. ton. Oferty można składać do 12 sierpnia.

Ponadto choć we Francji nadal trwają żniwa pszenicy, eksperci w dalszym ciągu korygują swoje prognozy. Analityk towarowy Argus Media opublikował we wtorek szacunki na poziomie 25,17 mln ton, co byłoby najmniejszymi zbiorami pszenicy zwyczajnej od 41 lat. Prognoza opiera się na przewidywanych plonach krajowych na poziomie 5,93 t/ha, czyli o prawie 19% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. Jeszcze mniejsze zbiory we Francji miały miejsce ostatnio w 1983 r. i wyniosły 24,5 miliona ton.

Dodatkowo według prognoz biura USDA w Madrycie produkcja pszenicy w UE spadnie z 134,9 mln ton do 127,4 mln ton w roku gospodarczym 2024/25 ze względu na mniejsze obszary uprawne i niższe plony w porównaniu z rokiem poprzednim. USDA spodziewała się wcześniej wolumenu na poziomie 130 milionów ton.

Słaby pozostaje również rynek rzepaku, gdzie kontrakt listopadowy ponownie spadł o 4 EUR do 449,75 EIR/t, zamykając się poniżej poziomu 450 EUR po raz pierwszy od połowy marca. Kompleks sojowy w Chicago również zamknął się na minusie i najczęściej handlowany kontrakt listopadowy stracił 14 centów na CBoT spadając do 1026,75 centów/buszel. Malezyjskie kontrakty terminowe na olej palmowy we wtorek przedłużyły poniedziałkowe straty spadając do najniższego poziomu od siedmiu miesięcy. Notowania rzepaku na giełdzie ICE w Winnipeg również spadły we wtorek i listopadowe kontrakty terminowe spadły o 23,30 CAD do nowego minimum na poziomie 587,60 CAD/t.

We wtorek rynki nasion oleistych ponownie ucierpiały w wyniku światowych problemów gospodarczych i perspektywy rekordowych zbiorów soi w USA . Silniejsze euro wywarło także presję na ceny na Matif. Poprawiły się także perspektywy zbiorów rzepaku w Kanadzie . W nadchodzących dniach na preriach spodziewane są niższe temperatury, a w dotkniętym suszą stanie Alberta należy spodziewać się opadów.

Źródło: Kaack