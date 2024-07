Pszenica oddała wzrosty, ale rzepak już powyżej 500 euro/t

Po poniedziałkowych wzrostach na rynku pszenicy nie ma już śladu, gdyż zostały wymazane na wtorkowej sesji w odpowiedzi na lepsze prognozy zbiorów w Rosji. Za to rzepak zameldował się wczoraj powyżej poziomu 500 euro/t.

Na Matif wrześniowy kontrakt na pszenicę spadł o 3,25 EUR do 227 EUR/t. We wtorek giełdy w USA również spadły i cena wrześniowego kontraktu na pszenicę na CBoT spadła o 9,25 centa do 581 centa/buszel .

Rynki pszenicy spadły we wtorek po tym, jak analitycy SovEcon zaskakująco znacząco podnieśli swoją prognozę produkcji pszenicy w Rosji z 80,7 mln ton do 84,1 mln ton. W rosyjskim pasie pszenicy jest obecnie gorąco i sucho , co pozwala na szybkie zbiory pszenicy ozimej. Pogoda będzie jednak miała negatywny wpływ na zbiory pszenicy jarej , które mają jeszcze przed sobą długą drogę i stanowią ponad 20% produkcji pszenicy w Rosji.

Wysokie tempo zbiorów pszenicy ozimej i lepsza wycena zapasów pszenicy jarej w USA również wywarły presję na rynek we wtorek. Dodatkowo trwa „czyszczenie” pozycji przez traderów przed czwartkowym Dniem Niepodległości w USA, kiedy giełdy będą zamknięte.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na rynku rzepaku, gdzie obawy o wielkość zbiorów napędzają ceny. We wtorek ceny nadal rosły i najczęściej notowane listopadowe kontrakty wzrosły o 5 EUR do 501 EUR/t, zamykając się powyżej 500 EUR po raz pierwszy od końca maja. Ceny soi i oleju sojowego również wzrosły na CBoT, gdzie najczęściej handlowany kontrakt listopadowy na soję zyskał 2 centy rosnąc do 1113 centów/buszel.

Rynek rzepaku ponadto w dalszym ciągu korzysta na rosnących cenach olejów roślinnych . We wtorek kontrakty terminowe na olej palmowy w Malezji zamknęły się wyżej piąty dzień z rzędu. Rosnąca niepewność co do zbiorów rzepaku w UE oraz zbiorów słonecznika w Rosji i na Ukrainie również wywołała zakupy, które spowodowały dalszy wzrost cen. Ponadto we wtorek notowania ropy naftowej utrzymywały się na niemal niezmienionym poziomie i nadal oscylują w pobliżu najwyższych poziomów od dwóch miesięcy, co również sprzyja wzrostom oleistych.

źródło: Kaack