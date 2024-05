Pszenica oddaje zyski. Spadkowy czwartek na giełdach

Ceny zbóż i oleistych poszły wczoraj w dół po obydwu stronach Atlantyku; pszenica staniała w Paryżu o 4,75 EUR/t do 258,5 EUR/t, co może być wynikiem zbliżających się wielkimi krokami żniw na półkuli północnej. Pomimo wczorajszych spadków indeksy na giełdzie w Chicago dziś od rana idą jednak w górę.

Zbiory ozimin na Ukrainie mogą rozpocząć się już w przyszłym tygodniu, czyli o około 2 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj. Coraz bardziej zaawansowane żniwa są w USA; w Teksasie pod kosę poszło już 21% zbóż. W Luizjanie niewiele mniej, bo 20.

Wzrostom cen nie sprzyja zachowanie głównych importerów, którzy po ostatnich podwyżkach nie śpieszą się z zakupami.

– W Azji pszenica czarnomorska kosztuje około 300 dolarów łącznie z transportem. Jeszcze dwa miesiące temu było to 250 dolarów. Ceny wzrosły także w Egipcie. Rosyjska pszenica o zawartości białka 12,5% kosztuje 275 dolarów, w porównaniu z 245 dolarami miesiąc temu. Biorąc pod uwagę niedawną sytuację pogodową i niższe szacunki zbiorów, nie oczekuje się, aby ceny odnotowały znaczący spadek w krótkim okresie – przewiduje serwis Kaack.

Rynek soi jest pod presją nowo zebranych planów w Ameryce Południowej; cena soi spadła wczoraj o 4,25 ct do 1209,75 ct/bu (410,51 EUR/t), zaś rzepak staniał o 7,00 EUR do 485,50 EUR/t. Kukurydza staniała w kontraktach na nowe zbiory o 3,00 EUR do 224,00 EUR/t.