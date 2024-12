Pszenica oddaje większość tygodniowych zysków

Wczorajszy handel na rynkach towarowych w Europie i USA zakończył się dużymi spadkami cen w przypadku pszenicy, której nie pomaga mocny dolar i dobre prognozy przyszłorocznych zbiorów. Lepiej zachowywały się natomiast oleiste, które po ostatnich spadkach zaczęły odbijać.

Na Matif kontrakt marcowy na pszenicę stracił wczoraj 3,75 euro spadając do poziomu 229 euro/t. Spadki dominowały również za Oceanem, gdzie marcowy kontrakt na pszenicę stracił na zamknięciu giełdy w Chicago 8,25 centa, co stanowiło piątą dzienną stratę z rzędu.

Dobre prognozy przyszłorocznych zbiorów spychają w dół ceny pszenicy

Czwartkowe notowania zostały zdominowane przez dwie prognozy dotyczące zbiorów pszenicy w 2025 roku, które pokazują wyraźnie wyższe od minionych zbiory. Pierwsza z prognoz od Strategy Grains pokazuje, że produkcja pszenicy miękkiej w UE wyniesie 126,6 mln ton, w porównaniu z 114,2 mln ton w sezonie 2024/25.

Jest to uzasadniane faktem, że jak dotąd warunki uprawy pszenicy ozimej w UE-27 są dobre, w przeciwieństwie do sytuacji w Rosji. Oczekiwane większe zbiory w UE powinny przełożyć się na wyższy eksport pszenicy zwyczajnej z UE , który Strategy Grains szacuje na 29,3 mln ton w sezonie 2025/26 w porównaniu z 23,8 mln ton oczekiwanych w tym sezonie.

Drugą prognozę wydało stowarzyszenie handlu zbożem COCERAL, które prognozuje, że produkcja pszenicy zwyczajnej w UE i Wielkiej Brytanii wzrośnie do 140,4 mln ton w 2025 r., po słabych zbiorach wynoszących 125,5 mln ton w tym roku. W swojej pierwszej prognozie przyszłorocznych zbiorów COCERAL spodziewa się, że produkcja pszenicy zwyczajnej w UE wzrośnie do 126,5 mln ton ze 114,1 mln ton w tym roku, podczas gdy w Wielkiej Brytanii zbiory wzrosną z 11,4 mln ton do 13,8 mln ton.

Odbicie na rynku oleistych, ale perspektywy są cały czas słabe

Podczas wczorajszej sesji rzepak w kontrakcie lutowym na Matif zdołał nieco odrobić straty i cena wzrosła o 3,75 euro do poziomu 524,50 euro/t . Na CBoT także soja zakończyła czterodniową serię spadków i styczniowy kontrakt wzrósł o 11,25 centa do 963 centów/buszel. Wyżej zamknęły się także śruta sojowa i olej sojowy w Chicago oraz rzepak na ICE w Winnipeg.

Jednakże obecnie rynkowi nasion oleistych cały czas ciążą dobre perspektywy zbiorów soi w Ameryce Południowej oraz utrzymujący się spadek cen oleju palmowego w Malezji . W czwartek na giełdzie w Kuala Lumpur ceny oleju palmowego były niższe już piąty dzień z rzędu. Dodatkowo amerykański eksport cierpi też z powodu silniejszego dolara amerykańskiego

Źródło: COCERAL, Strategy Grains, Kaack