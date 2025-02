Pszenica nieśmiało odrabia straty. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 19.02.2025

Wczorajszy handel w Paryżu przyniósł niewielkie odbicie cen pszenicy w kontraktach marcowych. Dużo lepiej radziły sobie natomiast kontrakty wrześniowe na pszenicę i rzepak w kontrakcie majowym, którego ceny rosły czwarty dzień z rzędu.

Na giełdzie Matif pszenica odnotowała we wtorek ponowny wzrost po poniedziałkowych stratach, przy czym wzrosty w późniejszych terminach będą znacznie większe. Kontrakt marcowy zakończył się umiarkowanym wzrostem o 0,25 EUR do 229,75 EUR/t, ale już kontrakt wrześniowy wzrósł o 3 EUR do 239,50 EUR/t. Na CBot cena kontraktu marcowego również wzrosła o 4,75 centa, osiągając czteromiesięczny szczyt na poziomie 604,75 centów/buszel.

Rosną ceny rosyjskiej pszenicy

Rynek z zadowoleniem przyjął informację o rosnących cenach eksportowych rosyjskiej pszenicy, co daje nadzieję na dalsze wzrosty cen również w Europie. Jednak trzeba zaznaczyć, że ceny cały czas są niższe niż w Europie Zachodniej co spowalnia eksport z UE. Na sytuację cenową zarówno w Europie jak i w USA cały czas wpływa fale chłodów,, która przetacza się przez Środkowy Zachód USA i Europę Wschodnią, która może doprowadzić do spadku plonów i wzrostu cen.

Perspektywy na rynku oleistych pozostają optymistyczne

Ceny rzepaku na Matif zamknęły się we wtorek na poziomie wyższym już czwarty dzień z rzędu. Kontrakt majowy zyskał 3,75 EUR rosnąc do poziomu 533 EUR/t. Z koli kontrakt sierpniowy wzrósł o 5,25 EUR do najwyższego poziomu od trzech miesięcy, tj. 499,25 EUR/t. Na giełdzie CBoT ceny soi rosły ze względu na stabilny rynek kukurydzy i oleju sojowego i kontrakt marcowy na soję odnotował dzienny wzrost o 2,5 centa do 1038,5 centów/buszel.

Soja korzystała na CBoT przede wszystkim na poprawie sytuacji na rynku kukurydzy, ale mocniejszy dolar amerykański ograniczył zyski. Z drugiej strony, rzepak skorzystał na osłabieniu euro, ale słabsze notowania rzepaku na giełdzie ICE zahamowały dalsze wzrosty. Ogólnie jednak nastroje na rynku nasion oleistych pozostają pozytywne, pomimo perspektyw wzrostu globalnych zapasów końcowych i rekordowych zbiorów soi w Brazylii.

Źródło: Kaack