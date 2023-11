Pszenica najtańsza od pięciu miesięcy, a i tak… za droga – 16.11.2023

W czwartek 16.11.2023 r. cena pszenicy na paryskim Matifie spadała trzeci dzień z rzędu. W efekcie jej cena spadła do poziomu najniższego od prawie pół roku, jednak pomimo tak niskiej ceny i tak zainteresowanie zachodnioeuropejskim ziarnem jest niewielkie.

Pszenica w kontraktach na grudzień staniała o 2 EUR/t do 226,25 EUR/t, zaś w Chicago jej cena spadła o 7 ct/bu do 553,5 ct/bu (187 EUR/t). Zachodnioeuropejska pszenica nadal przegrywa konkurencję z ziarnem z basenu Morza Czarnego. Bardzo słąbo sprzedaje się także pszenica amerykańska; wg USDA do 9 listopada wyeksportowano 176 300 ton wobec oczekiwań na poziomie 250-500 tys. ton.

Z kolei Międzynarodowa Rada Zbożowa IGC podniosła prognozę światowej produkcji pszenicy w sezonie 2023/24 o 2 mln ton do 787 mln ton.

Cena rzepaku spadła wczoraj o 3,75 EUR/t do 438,5 EUR/t, zaś soi w Chicago o 24,75 ct/bu (461 EUR/t).

– IGC podniosła swoją prognozę światowej produkcji soi o 2 mln ton do 395 mln ton w porównaniu z październikiem. IGC przewiduje, że ostateczne zapasy na sezon 2023/2024 pozostaną niezmienione i wyniosą 62 mln ton – informuje Kaack.

Zbiory rzepaku w Australii Zachodniej mają być o wiele niższe niż w zeszłym roku (4,3 mln ton) i wynieść 2,27 mln ton.

Cena kukurydzy spadła wczoraj o 1,25 EUR/t do 206 EYR/t, zaś za oceanem jej cena nieznacznie wzrosła. IGC podniosła prognozę światowej produkcji o 4 mln ton do 1223 mln ton.