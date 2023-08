Pszenica na światowych rynkach zaczęła tydzień od wzrostów , a rzepak spada

Giełdy w Chicago i Paryżu zareagowały na sytuację na Morzu Czarnym i kontrakty na pszenicę rozpoczęły tydzień od wzrostów, natomiast po ubiegłotygodniowych wzrostach rzepak zanotował korektę.

Na giełdzie Matif grudniowy kontrakt zamknął się plusem 5,25 EUR po cenie 249,75 EUR/t. W Chicago kontrakt wrześniowy wzrósł z kolei o 24,25 centy do 657,5 centów/buszel (219,50 EUR/t). Ogólnie rzecz biorąc, reakcje rynku na ostatnie wydarzenia w regionie Morza Czarnego były bardziej skromne niż oczekiwano.

Najnowsze prognozy wskazują, że Rosja byłaby w stanie dostarczyć na rynek światowy jeszcze większe ilościzbóż. Firma konsultingowa IKAR podniosła szacunki zbiorów pszenicy o 1,5 mln t do 88 mln t, czyli o 3 mln t więcej niż szacował USDA w lipcu. Prognoza eksportu na sezon 2023/24 została podniesiona o 1,5 mln ton do 47,5 mln ton pszenicy. SovEcon rozważa nawet eksport w wysokości 48,1 mln ton, czyli o 900 tys. ton więcej niż w poprzedniej prognozie. Aktualna prognoza eksportu USDA to 47,5 mln ton.

Z kolei ukraiński eksport zboża od 1 lipca do 6 sierpnia wyniósł 2,56 mln ton, podało Ministerstwo Rolnictwa. To więcej niż 2,0 mln ton w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyeksportowano 1,27 mln ton kukurydzy, 977 tys. ton pszenicy i 329 tys. ton jęczmienia. Większość z nich została wyeksportowana przez porty dalekomorskie na Morzu Czarnym, zanim umowa zbożowa została anulowana 18 lipca.

Natomiast w przypadku rzepaku na giełdzie Matif listopadowy kontrakt zakończył pierwszy dzień tygodnia stratą 7,50 EUR i spadł do 466,25 EUR/t. Czerwono było także w Chicago, gdzie kontrakt listopadowy na soję stracił 31,25 centów i spadł do 1302 centów/buszel (435 EUR/t).

Kontrakty terminowe na soję w USA spadły w poniedziałek do najniższego poziomu od końca czerwca. Opady deszczu w weekend i perspektywa dalszych opadów wywarły presję na rynek amerykański. Spadające ceny ropy naftowej i oleju palmowego spowodowały spadki również oleju sojowego.

Z drugiej strony popyt eksportowy pozostaje dobry. Prywatni eksporterzy zgłosili sprzedaż 132 tys. ton soi do wysyłki do Chin w roku gospodarczym 2023-24, poinformował Departament Rolnictwa USA. Chiny zaimportowały w lipcu 9,73 mln ton soi, co oznacza wzrost o 23,5% rok do roku, wynika z chińskich danych celnych. Według informacji import w pierwszych siedmiu miesiącach roku wyniósł 62,3 mln ton, o 15% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

źródło: Kaack