Pszenica na najwyższym poziomie cenowym od 10 miesięcy

Piątkowy handel był szczególnie udany dla notowań pszenicy, która zakończyła notowania na poziomach nie widzianych od 10 miesięcy. Nieco gorzej tydzień zakończyły notowania rzepaku, ale również tutaj poziomy cenowe są wysokie. Najsłabiej w tym gronie wypada europejska kukurydza.

Wrześniowy kontrakt na pszenicę na Matif zamknął się wzrostem o 3 EUR do 261,25 EUR/t, co stanowiło najwyższą cenę zamknięcia od 10 miesięcy., a tygodniowy zysk wzrósł do 14,50 euro (5,9%). W Chicago notowania pszenicy w dalszym ciągu znajdują się na najwyższym poziomie od dziesięciu miesięcy i w piątek lipcowy kontrakt zamknął się niemal bez zmian, tracąc 0,75 centa do 597,25 centów/buszel. Bilans tygodniowy wykazuje wzrost o 46 centów (7,1%). Traderzy na CBoT zrealizowali zyski i skorygowali pozycje przed długim świątecznym weekendem, gdyż dzisiaj giełdy w USA są nieczynne ze względu na Dzień Pamięci. Dlatego cotygodniowy raport USDA ukaże się dopiero we wtorek po zamknięciu giełdy.

Natomiast w przypadku nasion oleistych po wysokich wzrostach z poprzednich dni, realizacja zysków na Matif spowodowała w piątek spadek cen rzepaku. Kontrakt sierpniowy spadł o 4,50 EUR do 490,50 EUR/t, pozostawiając w bilansie tygodniowym wzrost jedynie o 11,75 EUR (2,5%). Na CBoT soja zyskała przed długim wakacyjnym weekendem. Kontrakt lipcowy zanotował dzienny wzrost o 8,75 centów do 1248 centów/buszel, co przyniosło wzrost salda tygodniowego o 20 centów (1,6%).

Z kolie na rynku kukurydzy, w piątek kontrakty terminowe na CBoT zamknęły się niemal bez zmian. Kontrakt lipcowy wzrósł o 0,75 centa do 464,75 centów/buszel, co oznacza wzrost o 12,25 centów (2,7%) w tym tygodniu. Na giełdzie Euronext kukurydza wzrosła w piątek o 0,75 EUR do 212,50 EUR/t. Niemniej jednak saldo tygodniowe pozostało na minusie 1 EUR (0,4%).

Europejski rynek kukurydzy boryka się z problemami w zasiewach we Francji, gdyż według FranceAgriMer prace w zeszłym tygodniu posunęły się w niewielkim stopniu ze względu na ulewne deszcze, które do 20 maja osiągnęły poziom 78%, czyli zaledwie o 5% więcej niż w poprzednim tygodniu. Rok temu 96% obszarów pod uprawę kukurydzy było już obsianych.

źródło: Kaack