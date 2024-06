Pszenica na najniższych poziomach cenowych od ponad 2 miesięcy

Wczorajsze notowania zbóż i oleistych na rynkach towarowych zakończyły się mieszanie. Pszenica zamknęła się najniżej od 19 kwietnia br., a rzepak nie zmienił swojej ceny.

Kontrakt sierpniowy na pszenicę na Matif stracił na koniec sesji 2,25 EUR spadając do 222,25 EUR/t, czyli najniżej od 19 kwietnia. Na CBoT kontrakt lipcowy spadł o 9 centów do 552,5 centów/buszel.

Pszenica znalazła się pod presją, ponieważ w nadchodzących tygodniach w dużych częściach Europy prognozowana jest ciepła i sucha pogoda . Może to mieć pozytywny wpływ na plony i zmniejszyć presję chorób. Ze względu na dobre zasoby wody w glebie szkody spowodowane suszą nie stanowią zagrożenia. Na obszarach wczesnego omłotu suche warunki ułatwiają zbiory.

Eksperci europejskiego serwisu prognostycznego MARS obniżyli w poniedziałek prognozę plonów pszenicy ozimej z 5,92 do 5,86 t/ha w porównaniu z majowym raportem, powołując się na nadwyżkę wody w Europie Zachodniej oraz suchą pogodę na Węgrzech i w Rumunii.

Z kolei rynek pszenicy w USA w dalszym ciągu cierpi z powodu szybkiego postępu zbiorów. Raport o postępie zbiorów opublikowany po zamknięciu rynku wykazał, że zebrano 40% pszenicy, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z ubiegłym tygodniem, przekraczając średnią z pięciu lat o 15%i był to wynik o jeden punkt procentowy poniżej oczekiwań handlowych.

Natomiast na rynku rzepaku na giełdzie Matif notowania były niespójne. Kontrakt sierpniowy zamknął się na niezmienionym poziomie 462 EUR/t, ale późniejsze kontrakty w większości nieznacznie spadły. Na CBoT ceny soi wzrosły, natomiast śruty i oleju spadły. Lipcowy kontrakt na soje wzrósł o 14,75 centa do 1175,25 centów/buszel.

Europejski serwis prognostyczny MARS obniżył swoje oczekiwania dotyczące plonów rzepaku w UE . Opublikowany w poniedziałek czerwcowy raport pokazuje obecnie 3,16 t/ha w porównaniu do 3,21 t/ha miesiąc temu. Jako powód cięć podawano wilgotne warunki w Europie Środkowej i Zachodniej oraz suche warunki w niektórych częściach Europy Południowo-Wschodniej.

Dla Francji prognozowane są plony poniżej średniej na poziomie 3,1 t/ha, co oznacza różnicę w stosunku do prognozy z maja i średniej pięcioletniej o 5%. Podobnie jak w maju dla Niemiec prognozowane jest 3,54 t/ha , czyli nieco poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 3,62 t/ha i wyniku z roku poprzedniego wynoszącego 3,58 t/ha. Dla Rumunii prognozę obniżono o 7% w porównaniu z majem do 2,58 t/ha, co obecnie odpowiada średniej pięcioletniej.

źródło: Kaack