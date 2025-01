Pszenica na Matif odrabia straty, a ceny rzepaku nie przestają rosnąć

Piątkowe notowania na giełdach towarowych zakończyły się w przypadku europejskiej pszenicy sporymi wzrostami. Kolejny dzień z rzędu zyskiwał również rzepak, którego cena przekracza już wyraźnie poziom 540 EUR/t.

Marcowy ontrakt terminowy na pszenicę na Matif odrobił w piątek straty z poprzednich dni i na zamknięciu sesji zyskał 3,75 EUR rosnąc do poziomu 233 EUR/t. Natomiast na CBoT marcowy kontrakt na pszenicę spadł trzeci dzień z rzędu, tracąc 3,25 centa i zamykając się na poziomie 530,75 centów/buszel (190 EUR/t), ale dzięki wzrostom z poniedziałku i wtorku tygodniowy bilans nadal utrzymywał się na niewielkim plusie wynoszącym 1,25 centa (0,3%).

Raport WASDE nie przyniósł większych niespodzianek dla pszenicy

Pierwszy w tym roku raport amerykańskiego departamentu rolnictwa przyniósł jedynie minimalne zmiany dla pszenicy w porównaniu z raportem grudniowym, w związku z czym nie było niespodzianek. Jednak nieoczekiwanie znaczące cięcia końcowych zapasów kukurydzy i soi w USA przełożyły się na rynek pszenicy, ale na CBoT efekt ten szybko minął i pod koniec notowań ceny spadły.

W przypadku Matif efekt był trwalszy, ale ogólne nastroje na rynku pozostają słabe, ponieważ niskie ceny na Morzu Czarnym utrudniają eksport pszenicy z Europy Zachodniej i to pomimo malejących dostaw z Rosji i Ukrainy. Powodem jest tania rumuńska pszenica, której ceny oscylowały w granicach 237-238 USD/t, czyli poniżej cen rosyjskich

Zbiory soi wg. USDA dużo słabsze na czym korzystają również ceny rzepaku

Piątkowe notowania rzepaku na Matif kolejny już dzień zakończyły się wzrostami i kontrakt lutowy wzrósł o 9,25 EUR do poziomu 542,50 EUR. Bilans za pierwszy pełny tydzień handlowy 2025 r. pokazał wzrost o 32,25 EUR (6,3%). Europejski rynek rzepaku podążał śladem cen soi w Chicago, gdzie styczniowy kontrakt wzrósł w piątek o 21,25 centów do poziomu 1013,50 centów/buszel (364 EUR/t), zwiększając tygodniowy zysk do 32,50 centów (3,3%).

Rynek rzepaku skorzystał w piątek na rosnących cenach soi, a zwłaszcza oleju sojowego w Chicago, który wzrósł o około 6%, co również spowodowało gwałtowny wzrost cen rzepaku w Kanadzie . Powodem wzrostów były znacznie gorsze zbiory soi w USA niż wcześniej oczekiwano. Amerykanie zmniejszyli prognozę w kraju o 95 mln buszli do poziomu 4,366 mld buszli (118,8 mln ton). W przypadku zbiorów światowych oznacza to spadek o 3,5 mln t do 128,4 mln t w porównaniu z grudniowym raportem.

Źródło: USDA, Kaack