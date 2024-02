Pszenica na czele spadków w poniedziałek. Ceny zbóż i oleistych na giełdach 05.02.2024

Spadek ceny eksportowej dla pszenicy rosyjskiej był głównym powodem spadków cen tego zboża po obu stronach Atlantyku. Na Matifie zanotowano wczoraj zniżkę na poziomie 3,25 euro za tonę do 210 EUR/t, zaś w Chicago o 9,5 ct do 590,25 ct/bu (202 EUR/t).

Rynek pszenicy

Cena FOB rosyjskiej pszenicy 12,5% z dostawą na marzec spadła do zaledwie 228 dolarów za tonę. To aż o 7 dolarów mniej niż w poprzednim tygodniu. – Przy obecnych cenach pszenicy w UE rosyjskim firmom nie jest łatwo znaleźć nowe zamówienia – stwierdzili analitycy SovEcon w komentarzu.

Zeszły tydzień był dla rosyjskiego eksportu całkiem udany; wyeksportowano 1,29 mln ton zbóż (w tym 1,03 pszenicy) wobec 0,83 tydzień wcześniej. Styczniowa wartość ma się zamknąć na poziomie 3,6 mln ton wobec 3,9 rok wcześniej. Dobre tempo biorąc pod uwagę okoliczności ma także eksport ukraiński; od początku roku gospodarczego to już 23,9 mln ton w tym 9,2 mln ton pszenicy. Rok wcześniej było to odpowiednio 27,1 i 9,7 mln ton.

Obecnie trwa oczekiwanie na comiesięczny raport WASDE, który ujrzy światło dzienne w czwartek.

Rynek soi i rzepaku

Cena rzepaku spadła wczoraj o 1,75 euro za tonę do 414,25 EUR/t, zaś soi w Chicago wzrosła o 7,75 ct do 1196,25 ct/bu. Po czterodniowej serii spadków notowania oleju palmowego w Kuala Lumpur wzrosły w poniedziałek. Na pewno ciekawy będzie czwartek, kiedy to poza raportem WASDE brazylijski urząd ds. rolnictwa opublikuje comiesięczny raport dotyczący zbiorów soi. Również Giełda Zbożowa w Buenos Aires przedstawi ocenę wpływu fali upałów na argentyńskie uprawy.

– W raporcie WASDE traderzy spodziewają się nieco niższych światowych zapasów końcowych soi w sezonie 2023/24 . Powinna nastąpić także niewielka redukcja zapasów końcowych w USA. Oczekuje się także, że prognoza zbiorów soi w Brazylii zostanie obniżona ze styczniowego WASDE ze 157 mln ton do 153,15 mln ton, a prognoza dla Argentyny zostanie podniesiona z 50 mln ton do 50,84 mln ton – informuje serwis Kaack.

Rynek kukurydzy

Wczoraj na rynku kukurydzy było dość stabilnie; w Chicago jej cena pozostała bez zmian – 442,75 ct/bu (162 EUR/t), a na Matifie spadła o 0,50 EUR do 181 EUR/t.

– Analitycy oczekują, że w raporcie WASDE USDA oszacuje nieco mniejsze zapasy końcowe na świecie i w USA . Oczekuje się , że zbiory kukurydzy w Brazylii spadną średnio o 127 mln ton do 124,32 mln ton w porównaniu ze styczniowym WASDE, podczas gdy w Argentynie zbiory kukurydzy mogą wzrosnąć z 55 mln ton do 55,69 mln ton – czytamy w serwisie Kaack.

Niepokoi sytuacja w Argentynie, przede wszystkim brak opadów i ekstremalne temperatury od 10 dni.

Źródło: Kaack