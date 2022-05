Pszenica mocno straciła na giełdzie Matif. Powód? Dobre prognozy zbiorów w Rosji

We wtorek pszenica mocno potaniała po obu stronach Atlantyku; na giełdzie Matif wycena kontraktów na nowe zbiory spadła aż o 3,64 proc., co na zamknięciu sesji dało cenę 410,4 EUR/t.

Do mocnego spadku cen pszenicy doszło także w Chicago – aż o 2,96 proc.

– Pszenica mocno taniała we wtorek pod wpływem prognoz doskonałych zbiorów i eksportu zbóż z Rosji. Rosyjski IKAR podniósł swoje prognozy krajowych zbiorów pszenicy do przynajmniej 85 mln ton, a eksport do 39 mln ton w nadchodzącym sezonie. Przyczyną spadków cen zbóż jest też narastająca presji wywierana na Moskwę przez społeczność międzynarodową, by Rosja odblokowała ukraińskie porty. Padają nawet pomysły na stworzenie korytarza żeglugi z portu w Odessie, ubezpieczanego przez międzynarodowe siły zbrojne – informuje e-WGT.

Trwają także działania nad udrożnieniem ukraińskiego eksportu morskiego; kraj ten ma jeszcze do wyeksportowania ok. 20-27 mln ton ziarna ze starych zbiorów.

– W Chicago kukurydza taniała wraz z nadrabianiem zaległości w amerykańskich zasiewach tego zboża oraz pod wpływem informacji, że Chiny zgodziły się na import kukurydzy z Brazylii, żeby zastąpić brak ukraińskich dostaw. Pogarsza to perspektywy eksportu kukurydzy z USA w przyszłości – dodaje e-WGT.

Ceny kukurydzy z nowych zbiorów także spadły dość znacząco, bo na Matifie aż o 3,32 proc. co dało cenę 356,25 EUR/t. Cena rzepaku także spadła, lecz niewiele, bo o 0,52 proc. do 816,75 EUR/t.