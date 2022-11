Pszenica już poniżej 330 EUR/t. Cenę kukurydzy “zbija” import taniego ziarna z Ukrainy

Wczorajsza publikacja raportu USDA dotyczącego sytuacji na rynku zbóż niewiele zmieniła na światowych giełdach. Nadal dominuje trend spadkowy, jedynie rzepak poszedł w górę, jednak była to zmiana minimalna.

Raport USDA nie przyniósł niespodzianek, a jedynie potwierdził przewidywania analityków, stąd też brak gwałtownych ruchów na światowych giełdach. Globalne zapasy pszenicy nieco wzrosły – z 267,54 do 267,82 mln ton, światowa produkcja wzrosłą o 1 mln ton do 782,7 mln ton, a konsumpcja do 791,17 mln ton.

– Rosyjskie wojsko zapowiedziało wycofanie się z Chersonia na południu Ukrainy. Zmniejszyłoby to zagrożenie dla miast portowych Odessy i Mikołajowa. Ponadto handlowcy coraz bardziej wierzą, że umowa zbożowa będzie kontynuowana. Ponadto trwają negocjacje w sprawie rozszerzenia umowy o dodatkowe porty i eksport rosyjskich produktów rolnych i nawozów – informuje serwis Kaack.

W efekcie cena pszenicy spadłą wczoraj o 1,25 EUR/t do 328,75 EUR/t.

Według USDA globalne zapasy końcowe spadną z 301,19 mln ton do 300,76 mln ton w sezonie 2022/2023. Ma to związek z lekko spadającą produkcją światową i umiarkowanie rosnącą konsumpcją. Cena kukurydzy spadła wczoraj na Matifie za notowaniami pszenicy. Ponadto ceny skutecznie “zbija” import ziarna z Ukrainy. W efekcie wczoraj doszło do spadku ceny o 3,25 EUR/t do 323,5 EUR/t.

Wg raportu USDA światowa produkcja nasion oleistych spadła o 1 mln ton do 645,6 mln ton, dzięki czemu rzepak oparł się spadkom; jego cena wzrosła na Matif o 2,5 EUR/t do 644 EUR/t.