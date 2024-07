Pszenica i rzepak największymi wygranymi ubiegłego tygodnia

Miniony tydzień skończył się na rynkach towarowych solidnymi wzrostami cen, zwłaszcza rzepaku, którego cena wzrosła o blisko 6 proc. Dla pszenicy zyski były niższe, ale 2 proc. wzrost w skali tygodnia można również uznać za udany.

W piątek kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif nadal rosły i kontrakt wrześniowy wzrósł o 2,25 EUR do 228,75 EUR/t. Tygodniowy zysk wzrósł do 4 euro (1,8%). Na CBoT najczęściej notowany kontrakt wrześniowy wzrósł o 17,75 centów (do 200 EUR/t).

Na piątkowe notowania pszenicy na amerykańskiej giełdzie miał wpływ dobry popyt eksportowy w USA . Natomiast na Matif szczególnie słabe perspektywy zbiorów we Francji wsparły rynek. Cotygodniowy raport eksportowy USDA, który został opublikowany dopiero w piątek ze względu na przypadające w czwartek Święto Niepodległości , pokazał, że popyt na pszenicę w USA pozostaje wysoki i na tydzień kończący się 27 czerwca ogłoszono rezerwacje na sezon 2024/25 na poziomie ponad 800 tys. ton, powyżej oczekiwań na poziomie 350–700 tys. ton. Całkowite zobowiązania eksportowe na nowy sezon wynoszą już 6,9 mln ton, czyli znacznie więcej niż 4,6 mln ton rok temu.

Bardzo dobrze zachowuje się również rynek rzepaku, gdzie na Matif listopadowy kontrakt futures wzrósł w piątek o 7 EUR do 514,75 EUR/t. Tygodniowy zysk wzrósł do 28,75 euro (5,9%). Z kolei na CBoT, po czwartkowym święcie, w piątek rynek soi również zamknął się mocniej i najczęściej handlowany kontrakt listopadowy zyskał 8,25 centówrosnąc do 1129,75 centów/buszel. Bilans tygodniowy wykazał zysk w wysokości 25,75 centów (2,3%). Kanadyjski rzepak również notował lepsze notowania na giełdzie ICE w Winnipeg i listopadowy kontrakt futures zamknął się w piątek na najwyższym poziomie od miesiąca.

Rynek rzepaku w dalszym ciągu korzysta na wysokich cenach olejów roślinnych i słabych perspektywach zbiorów w Europie. Słabe prognozy plonów pszenicy Instytutu Arvalisa i koncernu zbożowego Intercereales nie wróżą dobrze także rzepakowi. Drugim czynnikiem wzrostowym pozostaje rynek olejów roślinnych, gdyż najczęściej notowane kontrakty terminowe na olej sojowy w Chicago (grudzień 2024 r.) zamknęły się w piątek na najwyższym poziomie od trzech miesięcy, po wzroście o 14% w ciągu dwóch tygodni. W piątek olej palmowy spadł w Malezji, ale w bilansie tygodniowym zanotował wzrost o 3,2%

Natomiast rynek soi wspierały także pogarszające się perspektywy pogodowe na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych . Na lipiec prognozuje się gorącą i suchą pogodę , która zagraża oczekiwanym rekordowym zbiorom.

