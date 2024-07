Pszenica i kukurydza pod presją, ale rzepak dalej rośnie

Wczorajszy handel na rynkach towarowych przyniósł spadki cen pszenicy i kukurydzy, które spadały pod wpływem lepszych prognoz zbiorów. Wzrosty kontynuuje natomiast rzepak, któremu pomagają rosnące ceny olejów roślinnych.

Lepsze perspektywy zbiorów w Rosji spowodowały w środę spadki na rynku pszenicy i na Matif grudniowy kontrakt spadł o 4,25 EUR do 230,75 EUR/t. Na CBoT z kolei cena kontraktu wrześniowego spadła o 7 centów do 574 centów/buszel (196 EUR/t). Rynek pszenicy zareagował na lepsze perspektywy plonów w Rosji, gdzie podniesiona została prognoza produkcji rosyjskiej pszenicy z 80,7 mln ton do 84,1 mln ton. Dane dotyczące produkcji we wszystkich ważnych regionach zostały skorygowane w górę.

Zbiory w południowej części kraju, gdzie sucha pogoda wzbudziła obawy co do plonów, szacuje się obecnie na 33,2 mln ton, w porównaniu z 31,5 mln ton poprzednio. Spadające ceny eksportowe w Rosji zmusiły również rynki w UE i Ameryce Północnej do pójścia w ich ślady.

Również w przypadku kukurydzy środowe notowania zakończyły się słabiej i na CBoT najczęściej handlowany grudniowy kontrakt stracił 1,75 centa spadając+ do 419,5 centów/buszel (153 EUR/t). Na Matif z kolei kontrakt sierpniowy stracił 2,75 EUR spadając do 209,25 EUR/t. Wpływ na niskie ceny ma m.in. to, że szacowany areał upraw w USA jest znacznie większy niż oczekiwano.

Ponadto warunki pogodowe dotyczące zbiorów kukurydzy w USA są w dalszym ciągu ogólnie korzystne. Aktualne modele pogodowe pokazują, że opady deszczu w przyszłym tygodniu spowodują zauważalną poprawę warunków upraw kukurydzy i soi w częściach Środkowego Zachodu, Równin Centralnych i regionu Delty.

Najlepiej w środę radził sobie natomiast rzepak, gdzie listopadowy kontrakt terminowy na Matif wzrósł o 7,25 EUR do 508,25 EUR/t . To najwyższy poziom od niemal półtora roku. Podobnie sytuacja wyglądała na giełdzie ICE w Winnipeg , gdzie listopadowy kontrakt wzrósł o 1,60 CAD do 652,70 CAD/t (443,70 EUR/t). Również na CBoT listopadowy kontrakt na soję wzrósł o 8,5 centa do 1121,5 centów/buszel (382 EUR/t).

Powodem wzrostów są rosnące ceny zarówno oleju sojowego w USA jak i rosnące ceny olejów roślinnych w Europie oraz cały czas rosnące ceny ropy naftowej. Do sytuacji dokładają się również słabsze perspektywy zbiorów rzepaku w UE.

