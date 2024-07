Pszenica i kukurydza odrabiają straty cenowe

Wczorajszy dzień na rynkach towarowych by dosyć spokojny ze względu na święto w USA i brak handlu na tamtejszych giełdach. Handel w Europie był natomiast dość niemrawy, ale pozwolił na niewielkie wzrosty cen w przypadku pszenicy i kukurydzy.

Kontrakty terminowe na pszenicę na Matif zamknęły się na plusie i wrześniowy kontrakt wzrósł o 2,25 EUR do 225,50 EUR/t, odrabiając straty jakie poniósł we wtorek i środę. W czwartek nie było prawie żadnych nowych wiadomości, a wolumen obrotu na Matif był niski.

W Rosji upały powodują przyspieszenie zbiorów i rosnącą presję na dostawy . Słabe plony odnotowano w centralnych obszarach upraw. Oczekuje się również, że zbiory zbóż w Czechach spadną w tym roku o 8,8% do 6,82 mln ton, podał Czeski Urząd Statystyczny (CSU) w swoim pierwszym szacunku zbiorów w tym sezonie.

Z kolei rynek kukurydzy kontynuował trwający od dwóch tygodni ruch boczny i po środowych stratach w czwartek ponownie nastąpiły wzrosty. Listopadowy kontrakt terminowy będący najczęściej przedmiotem obrotu zamknął się zyskiem o 1,75 EUR przy cenie 206 EUR/t. Jednakże jak mówią analitycy duża podaż kukurydzy pozostawia obecnie niewiele miejsca na wzrost cen, dlatego ceny na Matif pozostają blisko rocznego minimum z końca czerwca .

Jedynie w przypadku rzepaku czwartkowy handel na Matif zakończył się przeważnie nieco słabiej. Kontrakt sierpniowy zamknął się z niewielkim zyskiem, a późniejsze kontrakty spadły. Najczęściej teraz handlowany kontrakt listopadowy stracił 0,75 EUR spadając do 507,50 EUR/t, po wcześniejszym wzroście do 510 EUR/t. Również na na giełdzie ICE Winnipeg listopadowe kontrakty terminowe na rzepak spadły o 2,80 CAD do 649,90 CADF/t, ale pozostały blisko najwyższego poziomu od miesiąca. Straty ograniczały stabilne ceny ropy naftowej.

źródło: Kaack