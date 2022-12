Pszenica i kukurydza nadal w dół. Polityka Chin determinuje ceny rzepaku

Wczorajsza sesja na paryskim Matifie znów upłynęła pod znakiem spadków cen pszenicy i kukurydzy determinowanych w pierwszym przypadku dużą konkurencją z regionu Morza Czarnego i Australii, w drugim silnym importem z Brazylii i Ukrainy. Zmiana podejścia do polityki pandemicznej poprawiła nastroje w przypadku rzepaku.

Cena pszenicy w kontraktach grudniowych spadła wczoraj na Matif o 5 EUR/t do 308,25 EUR/t, zaś w kontraktach na marzec o 2,75 EUR/t do 301,25 EUR/t.

– Eksport z UE kształtuje się nieco powyżej poziomu z poprzedniego roku. Według danych Komisji Europejskiej do 4 grudnia wyeksportowano 14,49 mln ton pszenicy. W analogicznym okresie roku poprzedniego eksport wyniósł 14 mln t. Zdecydowanie największym eksporterem jest Francja z 5,89 mln ton, następnie Rumunia z 1,81 mln ton i Niemcy z 1,58 mln ton. Największymi odbiorcami są nadal Algieria, Maroko i Egipt – informuje serwis Kaack.

Ceny kukurydzy podążają za cenami pszenicy; tutaj we wtorek również doszło do spadku, tym razem o 3,25 EUR/t do 288,5 EUR/t. Do 4 grudnia sprowadzono do UE już 12,65 mln ton kukurydzy, czyli o 119 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Najwięcej kukurydzy pochodzi z Brazylii i Ukrainy.

Na plusie skończył wczorajszą sesję jedynie rzepak, którego cena wzrosła o 2 EUR/t do 569,75 EUR/t, co tłumaczone jest liberalizacją podejścia władz chińskich do polityki walki z pandemią. Pomimo dobrych zbiorów w UE niepokoi poziom importu; według Komisji Europejskiej do 4 grudnia sprowadzono 3,1 mln ton, w porównaniu do 2,2 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.