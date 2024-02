Pszenica dołuje, już tylko nieznacznie przekracza 210 EUR/t. Sprawdź ceny zbóż na światowych giełdach 31.01.2024

Ostatni dzień stycznia przyniósł złe wiadomości z rynków towarowych. W środę indeksy zbóż i rzepaku świeciły na czerwono, przy czym największy spadek zaliczyła pszenica – o 3 euro za tonę do 210,75 EUR/t.

W Chicago jej cena spadła o 10,25 ct do 595,25 ct (202,50 EUR/t), co w skali miesiąca daje już 32,75 ct (5,2%). Choć spadki tłumaczone są techniczną wyprzedażą na koniec miesiąca, to pierwszy dzień lutego przynosi jak do tej pory (ok. godz. 7.40) dalsze spadki.

Nastroje na rynku są ponure; presja rosyjskiego ziarna jest coraz większa; na ceny wpływa sytuacja na Morzu Czerwonym, która wywiera presję na eksport ziarna do Unii Europejskiej. Cena rosyjskiej pszenicy ponownie spadła i za ziarno o zawartości 11,5% białka w rosyjskich portach kosztuje już 228 dolarów, co w przeliczeniu daje 211 EUR/t.

Rzepak staniał wczoraj, choć już nie tak znacznie jak wczoraj i przedwczoraj, bo o 0,75 EUR/t do 420 EUR/t, jednak najbardziej notowany majowy termin wzrósł zyskał o 4 EUR do 428,25 EUR/t. Z kolei soja w Chicago zdrożała o 3,5 ct7bu do 1222,25 ct/bu (416 EUR/t).

– W Chicago korekta była kontynuowana po poniedziałkowych minimach. Rynek wspierają także doniesienia z Brazylii , z których wynika, że ​​plony soi na razie są rozczarowujące . Z drugiej strony niepokój budzi sytuacja gospodarcza w Chinach, która może skutkować spadkiem popytu – podaje serwis Kaack.

Cena kukurydzy spadła wczoraj w Paryżu o 2,25 EUR/t do zaledwie już 182,5 EUR/t.