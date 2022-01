Przyjechał pijany ciągnikiem do sąsiada, zniszczył mu sprzęt rolniczy i odjechał

Do nietypowego zdarzenia doszło w gminie Bisztynek w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie 28-letni mężczyzna z niemal 2 promilami alkoholu we krwi przyjechał do sąsiada ciągnikiem, zniszczył mu ogrodzenie, przyczepę i kosiarkę i… odjechał.

Do zdarzenia doszło w czwartek 20 stycznia.

– Policjanci ustalili, że 28-latek przyjechał ciągnikiem do sąsiadów i zaczął najeżdżać na stojące tam maszyny rolnicze, uszkodził przyczepę, wysięgnik od obornika, kosiarkę, grabiarkę, beczki, przejechał po sadzonkach świerka, uszkodził bramę i ogrodzeniową siatkę. Awanturował się i krzyczał na właścicieli posesji, a następnie pojechał do siebie. Policjanci zastali go w domu. 28-latek był pijany, miał w organizmie 1,89 promila alkoholu. Powiedział funkcjonariuszom, że może jeździć ciągnikiem ile chce – czytamy na stronie warmińsko-mazurskiej Policji.

Co więcej, wobec “krewkiego” mężczyzny już wcześniej orzeczono zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Za złamanie zakazu, kierowanie w stanie nietrzeźwości i zniszczenie mienia grozi mu teraz do 5 lat więzienia.