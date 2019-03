Przygotuj swój ogród na wiosnę – 26 nowych produktów w ofercie ZIEMOVIT!

Marzec to miesiąc, w którym przyroda coraz śmielej budzi się do życia, a wszyscy ogrodnicy, działkowcy i miłośnicy domowej zieleni coraz więcej czasu poświęcają swoim roślinom. W odpowiedzi na ich oczekiwania i potrzeby, należąca do największego polskiego producenta środków ochrony roślin marka ZIEMOVIT poszerzyła swoją ofertę aż o 26 nowych produktów. Wśród nowości warto zwrócić uwagę m.in. na całkiem nowe kategorie, takie jak nawozy krystaliczne, produkty stymulujące i zabezpieczające oraz środki zwalczające i odstraszające. W pełnym portfolio marki, liczącym już 76 produktów, każdy ogrodnik, działkowiec i amator zieleni znajdzie kompleksowe wsparcie dla swoich roślin!

Wśród nowości w ofercie marki ZIEMOVIT warto zwrócić również uwagę na środki z nowej kategorii produktów zwalczających i odstraszających, przeznaczonych do szybkiej i skutecznej walki z mrówkami, pająkami, szerszeniami czy myszami oraz do odstraszania kun. Drugą nową kategorią w asortymencie marki są produkty stymulujące i zabezpieczające – m.in. maść ogrodnicza do zabezpieczania ran drzew i krzewów przed infekcjami czy biostymulator ZIEMOVIT BIOSAR, produkowany z ekstraktu grejpfruta, który wpływa korzystnie na wzrost i rozwój roślin, jednocześnie stymulując ich odporność na choroby. Miłośnicy roślin domowych znajdą również w tej kategorii ZIEMOVIT KWITNĄCY BALKON – gotową do użycia odżywkę dolistną, dzięki której rośliny pokryją się okazałymi kwiatami.

Do grupy nawozów ZIEMOVIT dołączyły lubiane przez klientów nawozy krystaliczne: do pelargonii, kompozycji balkonowych oraz chętnie uprawianych warzyw – pomidorów i papryki. Bardzo ciekawą propozycją jest również ZIEMOVIT POGOTOWIE NAWOZOWE – swoista „bomba nawozowa”, przeznaczona do wielu gatunków roślin, która dzięki wysokiej koncentracji makroelementów jest niezawodna w warunkach stresowych i słabego wzrostu.

Nowe produkty poszerzą również bardzo popularną kategorię w ofercie marki, opartą jedynie na składnikach naturalnych i organicznych – ZIEMOVIT NATURALNY. ZIEMOVIT BIOSTARTER NAWOZOWY stopniowo uwalnia składniki pokarmowe, dzięki czemu jest źródłem materii organicznej korzystnej dla roślin. Znacznie poszerzona została również kategoria ochrona i profilaktyka, do której dołączyły m.in. bardzo skuteczne środki chroniące rośliny przed mszycami, ślimakami i innymi szkodnikami. Warto tu również zwrócić uwagę na dwa produkty miedziowe: ZIEMOVIT MIEDŹ+SIARKA oraz ZIEMOVIT GREEN POWER MIEDŹ. Wykorzystują one znane od wielu lat właściwości siarki i miedzi, które dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii przemieszczają się w roślinach, zapewniając im prawidłowe funkcjonowanie i wzrost naturalnej odporności.

Naszym celem jest nie tylko wspieranie profesjonalistów, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom ludzi, dla których ogrodnictwo to hobby i sposób na relaks. Zarówno zawodowi ogrodnicy, jak i działkowcy czy miłośnicy roślin balkonowych znajdą u nas produkty, które spełnią ich oczekiwania. Chcemy być dla nich również wsparciem i źródłem wiedzy, dzięki któremu będą realizować swoją pasję – dlatego stworzyliśmy dla nich liczne materiały poradnicze, dostępne m.in. na naszej stronie www – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu w biznesie agro Grupy CIECH.

Wszyscy pasjonaci ogrodnictwa mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu pielęgnacji ogrodów czy roślin balkonowych poprzez stronę internetową www.ziemovit.pl, na której znajduje się rozbudowany poradnik i wirtualny kalendarz ogrodnika. Inspirującym miejscem dla osób poszukujących wskazówek na temat pielęgnacji i aranżacji przestrzeni zielonych jest również fanpage marki na Facebooku – „Niech Żyje Ogród” (@ZiemovitNiechZyjeOgrod) oraz kanał poradnikowy na serwisie YouTube („Ziemovit”).

O najwyższą jakość produktów ZIEMOVIT niezmiennie dba właściciel marki – CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin. Produkty marki ZIEMOVIT to najwyższej jakości podłoża, nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin czy stymulatory dopasowane do potrzeb i oczekiwań polskich ogrodników i działkowców. Produkty dostępne są w sprzedaży w najlepszych centrach ogrodniczych, w sieciach handlowych takich jak BricoMarche, PSB Mrówka czy Leroy Merlin oraz w sprzedaży internetowej. Po rozbudowie, ofertę marki ZIEMOVIT stanowi aż 76 produktów.

Materiały prasowe Grupy CIECH