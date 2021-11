Przygotowanie ciągnika, kombajnu i maszyn uprawowych do zimy

Po intensywnej pracy w okresie wegetacyjnym wiele maszyn idzie w odstawkę na okres zimowy. Jednakże, aby sprzęt bezpiecznie przetrwał okres niskich temperatur powinien być odpowiednio przygotowany. Jak przygotować maszyny do zimowego spoczynku?

Przygotowanie maszyn do zimy obejmuje ich oczyszczenie ze wszelakich zanieczyszczeń, zakonserwowanie i na ile jest to możliwe umieszczenie w zadaszonym pomieszczeniu. Odpowiednie zabezpieczenie na zimę ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku drogich maszyn i zaawansowanych technicznie. Niemniej tańszy sprzęt również nie powinien być bagatelizowany, gdyż nieprawidłowa jego ochrona może przełożyć się na niespodziewane awarie w sezonie zimowym. Poniżej piszemy, jak przygotować do zimy wybrane maszyny.

Przygotowanie kombajnu zbożowego na zimę

Kombajny zbożowe są dość drogimi maszynami by pozostawić je samopas na działanie wilgoci, śniegu i mrozu. Wewnątrz złożonej konstrukcji tych maszyn zbiera się dużo pozostałości pożniwnych, ziarna i kurzu, które są siedliskiem nie tylko szkodników, ale również wilgoci będącego największym wrogiem kombajnów zbożowych. W opinii producentów kombajnów nieoczyszczenie tych maszyn zalicza się do głównych przyczyn ich pożarów w kolejnym sezonie. Pozostałe w kombajnie zeschnięte resztki pożniwne tworzą łatwopalną skorupę, która może zapalić się od iskry z instalacji elektrycznej ocierającego elementu lub wysokiej temperatury spowodowanej np. zatarciem łożyska.

Pozostałości roślinne w kombajnie tworzą też dobre siedlisko dla gryzoni, które chętnie przystąpią do konsumpcji elementów z tworzywa sztucznego i kabli elektrycznych. Ponadto kurz, plewy i inne pozostałości roślinne zasłaniają elementy konstrukcji kombajnu utrudniając tym samym lokalizację potencjalnych usterek. Dlatego też pozostałości w postaci ziarna, resztek kłosów i słomy trzeba bezwzględnie usunąć.

Czyszczenie kombajnu najlepiej zacząć od przedmuchania jego konstrukcji. W tym celu zaleca się włączyć na pełne obroty bęben młócący i wentylator na okres około pół godziny. Zgromadzony kurz należy oczyścić na sucho za pomocą sprężonego powietrza lub szczotki z długim sztywnym włosiem. Twardy osad z zagłębień usuwa się pędzlem z twardym włosiem lub skrobakiem, a następnie sprężonym powietrzem.

Dylematem jest mycie kombajnu wodą. Większość użytkowników kombajnów odradza tę praktykę zalecając przedmuchiwanie konstrukcji sprężonym powietrzem lub wykorzystanie odkurzacza. Jednakże po zbiorze kukurydzy czy zbóż w trudnych warunkach w kombajnie zalegać może błoto oraz mokre resztki pożniwne. Wtedy to użycie wody staje się konieczne. W takim przypadku podczas mycia należy unikać kierowania silnych strumieni wody na urządzenia elektryczne, łożyska, uszczelki, skrzynię biegów, siłowniki, korki wlewu zbiornika oleju lub zbiornika paliwa, układ wydechowy silnika, silnik, filtry powietrza kabiny itp. Należy również pamiętać, że mycie wodą pod ciśnieniem elektrycznego osprzętu silnika może doprowadzić do jego trwałych uszkodzeń. Po umyciu kombajnu zaleca się uruchomienie kombajnu na minimum kwadrans i włączenie napędu młocarni co pozwoli usunąć pozostałą wodę z maszyny. Wskazane jest także aby kombajn pozostał na zewnątrz w słonecznej pogodzie na okres 2-3 dni.

Po umyciu kombajnu warto przystąpić do smarowania smarowniczek a także mechanizmów regulacji. Warto też wymienić olej w silniku. Na nowy sezon powinien być wymieniony filtr oleju i paliwa. Zaleca się także wymianę lub oczyszczenie filtrów powietrza oraz filtra kabinowego klimatyzacji. Warto również napełnić maksymalnie zbiornik paliwowy, aby nie zbierała się w nim para wodna z powietrza.

Przygotowanie ciągnika na zimę

W wielu gospodarstwach a zwłaszcza tych, które realizują produkcję zwierzęcą ciągniki rolnicze pracują także w okresie zimowym. Niemniej niektóre traktory podczas zimy nie są użytkowane i oczekują do prac wiosennych.

Przygotowanie ciągnika rolniczego należy na zimę rozpocząć od jego dokładnego umycia. Mycie powinno być wykonywane nie tylko z użyciem wody, ale i środka myjącego. W tym celu zaleca się stosować myjki wysokociśnieniowe. Oczywiście powinien być to sprzęt przynajmniej z tzw. średniej półki, który oferuje wyższą wytrzymałość oraz lepsze parametry pracy. W pierwszej kolejności spłukujemy błoto i zanieczyszczenia czystą wodą pod ciśnieniem, a następnie zakładamy pistolet do wytworzenia piany ze środkiem myjącym. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych. Po umyciu traktora warto także wysprzątać jego wnętrze i wyczyścić okna. Po zakończeniu mycia, powinno się wysmarować uszczelki drzwi oraz okien wazeliną, wówczas będą one cały czas sprawne także po skończonym okresie zimowym.

Kolejnym krokiem jest smarowanie punktów smarowania zgodnie z instrukcją, usunięcie korozji z części metalowych oraz uzupełnienie ich farbą. Warto również zwrócić uwagę na oleje, w szczególności silnikowy, filtry, stan instalacji pneumatycznej oraz elektronicznej. Olej silnikowy najlepiej spuścić i zastąpić nowym, przy czym jednocześnie należy wymienić wszystkie filtry.

Przed odstawieniem ciągnika do garażu na zimę niektórzy rolnicy wieszają w kabinie zapachowe drzewko, aby ładnie pachniało, a pod ciągnikiem stawiają truciznę na myszy. Zaleca się przynajmniej raz w miesiącu w okresie zimy uruchomić ciągnik w celu podładowania akumulatora, przesmarowania silnika oraz innych podzespołów. Ciągnik z włączonym silnikiem warto zostawić na kilka chwil, aby się odpowiednio nagrzał.

Przygotowanie maszyn uprawowych

Podstawowym zabiegiem, jakiemu trzeba poddać maszyny uprawowe przed sezonem zimowym jest ich mycie. Istotne jest dokładne wyczyszczenie przede wszystkim tych części, które się najbardziej brudzą podczas pracy w tym lemieszy, zębów czy talerzy.

Po dokładnym umyciu maszyn rolniczych koniecznie trzeba je jeszcze poddać dokładnemu przeglądowi technicznemu. W przypadku niektórych maszyn rolniczych warto jest w nich zdemontować niektóre części jak np. łańcuchy czy paski klinowe. Elementy te warto jest przechowywać oddzielnie w dodatniej temperaturze i przy odpowiedniej wilgotności powietrza.