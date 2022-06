Przygotowanie korytarza na Morzu Czarnym dla ukraińskiego zboża potrwa 3-4 tygodnie

Turcja cały czas dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do porozumienia pomiędzy Rosją a Ukrainą w sprawie uwolnienia ukraińskich zapasów zbóż. Jeżeli nawet do tego dojdzie, na przygotowanie korytarza dla statków potrzeba będzie jeszcze prawie miesiąc.

– W tej chwili Rosja i Ukraina dysponują łącznie około 40 mln ton zboża. To poważna ilość, to 30-35 proc. światowych zapasów. Zdefiniowanie tego korytarza i rozpoczęcie załadunku statków zajmie od trzech do czterech tygodni – powiedział Ibrahim Kalin, jeden z doradców i rzecznik prezydenta Erdogana.

Ukraińcy celowo nie odminowują portu w Odessie, ponieważ boją się rosyjskiego ataku. Nic dziwnego; ostatnio podczas trwania negocjacji rosyjsko-ukraińskich Rosjanie ostrzelali port w Mikołajowie.

Turcja chce jak najszybciej doprowadzić do kolejnych negocjacji w Stambule, jednak obserwując poczynania Rosjan trudno oczekiwać na razie jakiegokolwiek postępu. Tym bardziej, że strona rosyjska już niemal wprost przyznaje, że wywołanie kryzysu żywnościowego na świecie to element strategii politycznej Kremla mający na celu m.in. złagodzenie sankcji gospodarczych.