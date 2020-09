Przygotowania do EuroSkills 2020 – ostatnia prosta przed eliminacjami

Pomimo trwającej epidemii odbywają się intensywne szkolenia kandydatów do udziału w zawodach EuroSkills 2020 w Graz. W ostatnim tygodniu sierpnia laureaci ubiegłorocznego konkursu Młody Mechanik na Medal organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki ciągników Steyr z serii Multi 4100.

Dzięki porozumieniu Izby z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która koordynuje przegotowanie polskich reprezentacji na zawody EuroSkills i WorldSkills ubiegłoroczny konkurs Młody Mechanik był pre-eliminacjami zawodników do udziału w EuroSkills 2020 w dyscyplinie obsługa i naprawa maszyn ciężkich. Od września ubiegłego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych koordynuje przygotowanie zawodnika do tej dyscypliny.

Tym razem dzięki pomocy firm: CNH Industrial Polska odpowiedzialnej za wsparcie techniczne wszystkich marek koncernu CNH, oraz MP Farm z Zębówca, będącej dealerem marki Steyr, możliwe stało się przeprowadzenie szkolenia z zakresu diagnostyki komputerowej oraz wykorzystania oscyloskopu warsztatowego.

Podczas dwóch dni szkolenia trójka ubiegłorocznych laureatów konkursu organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, czyli: Miłosz Augustyn, Piotr Bryszak i Marek Wiącek przygotowywali się do startu w konkursie EuroSkills 2020 w dyscyplinie obsługa i naprawa maszyn ciężkich.

W trakcie zajęć trener Sebastian Bawej z CNH Industrial Polska przedstawił uczestnikom szkolenia miedzy innymi: tajniki korzystania z ukrytego menu serwisowego dostępnego w wyświetlaczu deski rozdzielczej ciągników oraz zasady obsługi oprogramowania diagnostycznego dedykowanego do maszyn koncernu CNH. Jednak na uczestnikach szkolenia największe wrażenie wywołały możliwości jakimi dysponuje urządzenie DatarScope, czyli warsztatowy oscyloskop, którego możliwości rozpoczynają się na pomiarach przebiegów w magistrali CAN-Bus, poprzez pomiary napięć i natężeń prądu, np. zasilającego wtryskiwacze układu Common Rail a kończą się na pomiarach ciśnień i wydatku oleju w układach hydrauliki siłowej.

Już tylko jedno szkolenie dzieli kandydatów do udziału w zawodach EuroSkills do finału eliminacji, który wyłoni zawodnika reprezentującego Polskę na konkursie w Graz. To ostatnie szkolenie odbędzie się w pierwszym tygodniu września w firmie Bosch Rexroth w Warszawie i będzie dotyczyć układów hydrauliki siłowej. Natomiast już 17 września w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbędzie się finał eliminacji, który wyłoni najlepszego spośród kandydatów.