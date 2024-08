Przyglądamy się rynkowi rzepaku

W zeszłym tygodniu spadek cen rzepaku na Matifie przyhamował; z wynikiem 454,75 EUR/t kontrakt listopadowy zdrożał w relacji tygodniowej o 1,25 EUR/t. Jak zatem wygląda sytuacja na rynku rzepaku?

Rynek olejów roślinnych w ostatnim czasie nieco się ustabilizował, choć martwią wyjątkowo niskie notowania na rynku soi. Olej palmowy zdrożał w Malezji zyskał w zeszłym tygodniu i zamknął się na poziomie najwyższym od 3 tygodni. Ciekawie wygląda sytuacja w Indonezji, gdzie w przyszłym roku udział oleju palmowego w biodieslu ma wzrosnąć z 35 do 40%, a najśmielsze przewidywania mówią o nawet 50 procentach, co powinno ciągnąć ceny jeszcze bardziej.

W kontekście rzepaku warto oczywiście zwrócić uwagę na Kanadę. Co prawda na niektórych obszarach upraw duże szkody wyrządziła susza, jednak mogą być one zrekompensowane przez wyższe zbiory na innych obszarach. Obecnie zbiory szacowane są na 20 mln ton, o 1,2 mln więcej r/r. Łączne światowe zbiory mają wynieść 88,8 mln ton, zaś w UE USDA szacuje je na 18,9 mln ton. I tu mamy do czynienia ze sporą rozbieżnością ze Strategie Grains, które szacuje je na 17,3 mln ton.

W przypadku europejskich zbiorów oleistych istotne mogą być prognozy zbiorów słonecznika na Bałkanach dotkniętych w tym roku bardzo poważną suszą. Te jednak poznamy w dzisiejszym wydaniu unijnego serwisu prognostycznego MARS.

Ceny rzepaku ciągnie niestety w dół mocne euro. Na rynku mogą odbić się wydarzenia na Bliskim Wschodzie; jeżeli dojdzie tam do eskalacji, ceny ropy mogą pójść w górę, co zapewne przełoży się na ceny rzepaku. Również potencjalne ukraińskie ataki na elementy przemysłu naftowego raczej nie pozostaną bez znaczenia. Z kolei czynnikiem, który studzi nadzieje są niezbyt dobre perspektywy dla światowej gospodarki.

